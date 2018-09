Het debatt om gulldass til 3,75 millioner kroner: - En vanvittig prioritering

Turistvegseksjonen mener gulldassen på Senja øker turismen. - Galskap, mener Gunnar Stavrum.

Offentlig pengebruk var tema i «Debatten» på NRK torsdag kveld, og programleder Fredrik Solvang åpnet med en diskusjon rundt den såkalte «gulldassen» på Senja - et veitoalett ikledd skinnende messingplater til prisen av 3,75 millioner kroner.

Per Ritzler, mediekontakt ved Tursitvegseksjonen i Statens Vegvesen, argumenterte hardt for at gulldassen bidrar til økt turisme til Senja.

- Dette er mer enn en dass, det er et distriktspolitisk tiltak. Det er en del av tursistvegprogrammet, som skal få oss og utlendingene til å feriere mer i Norge og dermed øke verdiskapningen i distriktene, uttalte Ritzler, og henviser til at bedriftene langs turistvegene Rondane og Varanger har økt sin omsetning «dramatisk» sammenlignet med lignende bedrifter i regionen.

Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen og styremedlem i Sløseriprisen, tror ikke noe på at gulldassen tiltrekker turister. Han er imidlertid svært kritisk til at Berg kommune på Senja, som har gått med underskudd i flere år på rad og som har økt gjelden per innbygger med femti prosent, prioriterer å bruke nærmere fire millioner på et veitoalett.

- Jeg tror det er penger ut av vinduet, og mener det er galskap å bruke skattebetalernes penger på slike ting, uttalte Stavrum.

En jury sammensatt av representanter valgt ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen har delt ut «Sløseriprisen» tre år på rad. I 2017 gikk prisen til NAV.

GULLDO: Entreprenør Egild Jagersten beundrer sitt verk: Et veitoalett i gull til 3,75 millioner kroner.

Diskusjonen rundt gulldassen er ikke ny. Med en kvadratmeterpris på rundt 300.000 kroner, er det flere lokale som har uttrykt skepsis.

Det er imidlertid ikke slik at pengene til gulldassen enkelt kunne blitt brukt på noe annet skulle kommunen ønske det.

– Disse pengene er øremerket fra Stortinget for å lage spektakulære bygg og dekorere langs strekningene som har status som Nasjonal turistvei, og kan ikke brukes på noe annet. Pengene ville aldri ha blitt brukt til asfaltering og lapping av veier uansett, uttalte strekningsansvarlig Hugo Fagermo for Nasjonal turistvei i Statens vegvesen til Nordlys i 2014.

- Vanvittig prioritering



Stavrum understreker at det verken er Ritzler eller Statens Vegvesens sin feil at det ble brukt flere millioner skattekroner på en gulldass, men etterlyser at politikerne prioriterer annerledes.

Gunnar Stavrum er svært kritisk til prioriteringen av gulldass-bygging til 3,75 millioner kroner.

- Jeg ser daglig problemer i det offentlige. Jeg ser eldre som ikke får hjelp, jeg ser barnehager som er underbemannet, jeg ser mangel på investeringer og dårlig vedlikehold av veger. Da blir det for meg galskap å bruke penger på en gulldass på Senja, uttalte Gunnar, og fortsatte:

- Politikerne har etter min mening gjort en helt vanvittig prioritering. Folk dør fordi de ikke får medisiner vi ikke har råd til å kjøpe til dem. I prioriteringens navn må du faktisk komme til den erkjennelsen at du kan ikke bruke samme krona flere ganger, og når du prioriterer en gulldass, så er det noe annet det går utover.

