Het sommer i boligmarkedet - hva skjer nå?

Dette tror ekspertene.

Hvis du skal kjøpe eller selge, er det spennende hvilken boligprisutvikling vi kan vente oss fremover.

Her er noen eksperters spådommer:

Hos DNB Eiendom er de spente, etter at juli har gått over all forventning.

- Det har vært en overraskende het sommer i boligmarkedet, aldri før har det blitt solgt så mange boliger i Norge i en juli måned, sier salgsdirektør Andrè Øren til Nettavisen.

- Markedet har på tross av sommervarmen vist seg overraskende hett. «Boligbyttebehovet» i befolkningen er stort, forklarer han.

Han ser ingen tegn til avkjøling, men er spent på fremtiden:

- Vi er veldig spent på renteeffekten på markedet og utbudet av nye boliger. De fleste har kjøpt nye boliger for å bruke dem selv, men det er også en andel som har kjøpt dette som investeringsobjekt, så det kan slå ut på boligprisene, sier Øren.

Styringsrenten hos Norges Bank ble i rentemøtet 16. august holdt uendret på 0,5 prosent.

- To X-faktorer

- Jeg tror på nullvekst i høst, et velfungerende marked hvor folk får kjøpt og solgt til «greie priser», sier Øren.

- Er det noe som bekymrer deg med tanke på sensommeren og høsten?

- Nei, det er de to X-faktorene nevnt over som kan slå inn, men det bekymrer meg egentlig ikke. Jeg tror markedet klarer å absorbere dette på kort sikt, men får vi en vedvarende stigende rente, vil dette slå ut på prisene. Det er bare å kjøre på.

Privatmegleren: - Så sunt som det ikke har vært på lenge

Administrerende direktør hos Privatmegleren, Grethe Meier, tror vi får en forutsigbar høst.

- Det er et stort utbud av leiligheter, men meglerne gir tilbakemelding på at det går litt tregere å selge enn på samme tid i fjor- Så nå gjelder det å ha is i magen, for salget går nemlig jevnt og trutt, sier Meier til Nettavisen.

Hun ser på dette som positivt:

Grethe Meier hos Privatmegleren.

- Det er litt mer forutsigbart, hvilket egentlig er positivt - fordi kjøperne vinner seg tid.

- Hva tror du om prisnivået fremover?

- Jeg venter ikke en prisstigning nå, kanskje heller en liten dupp - og uendret for Oslo sin del. Det skyldes at vi ser en «normal syklus», med mange boliger til salgs, hvilket gir mer å velge i og mindre press, sier Meier.

Meier tror ikke en liten rentejustering vil påvirke markedet.

- De må nok mer enn en 0,5-endring til. Markedet er så sunt som det ikke har vært på lenge, med veldig god balanse mellom tilbud og etterspørsel, med godt utbud og mange kjøpere, avslutter hun.

Sparebank 1 Markets: - Slakt halvår

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er på linje med Øren.

- Jeg forventer et slakt andre halvår for boligprisene, begrunnet med renteøkning og at det er mange nye boliger på markedet, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til Nettavisen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

- Det er også en økning i antall bruktboliger, tilføyer han.

Andreassen sier det også er en risiko for at det skjer noe mer.

- Hva sikter du til?

- Risikoen for at det skjer noe mer er stor når prisnivået er veldig høyt. Jeg har tatt feil før, men tror på en marginal økning sesongjustert, som innebærer negative priser, sier sjeføkonomen til Nettavisen.

Eiendom Norge: - Moderat vekst

Boligprisene i Norge var i juli 2018 uendret. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent.

Administrerende direktør Christian Dreyer.

I juli var det en nedgang i boligprisene i alle byene med unntak av i Oslo-regionen og Bergen.

Oslo hadde sterkest utvikling i prisene i juli måned med en oppgang på 1,9 prosent. Størst nedgang hadde Trondheim med -1,7 prosent.

– Vi venter fortsatt en moderat utvikling i boligprisene utover høsten. Vi går inn i andre halvår med mange boliger som skal selges, og dette i kombinasjon med forventning om økt styringsrente, redusert befolkningsvekst og fremdeles god aktivitet i nyboligmarkedet vil bidra til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet, sa administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge 3. august.

