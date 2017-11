Hevder Meyer forhandler om sluttpakke

VG hevder at Christine Meyer er enig med sin arbeidsgiver om å gå av som administrerende direktør for Statistisk Sentralbyrå (SSB), men at det fortsatt forhandles om sluttpakke.

VG skriver fredag kveld at Christine Meyer er enig med Finansdepartementet, som eier Statistisk Sentralbyrå (SSB), om at hun skal gå av som SSB-sjef, men at partene ikke ennå er enige om sluttpakke til Meyer.

Avisen skriver videre at Meyer og hennes advokat, Dag Steinfeld, forhandlet med Finansdepartementet om betingelsene for hennes avgang som administrerende direktør for SSB helt frem til midtnatt torsdag, uten at partene ble enige.

- Forsetter gjennom helgen



Meyer skal ifølge VG nå være enig med departementet om at hun skal fratre stillingen så fort som mulig, men at det fortsatt gjenstår å komme til enighet om andre detaljer knyttet til avgangen.

Ifølge VG skal forhandlingene fortsette gjennom helgen.

Les også Erik Stephansens kommentar: Boksekamp med kjent utfall

De siste dagene har vært dramatiske for SSB-direktøren, og det har vært flere møter mellom finansminister Siv Jensen (Frp) og Meyer. Fredag eskalerte det til at Siv Jensen gjorde det klart at hun ikke hadde tillit til Meyer som SSB-sjef.

Meyer svarte på sin side med å komme med kraftig skyts mot Jensen og Finansdepartementets innblanding i SSB.

- SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk. Etter de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit, sa Meyer på en pressekonferanse fredag.

Les mer: Pressekonferanse: Meyer i strupen på Jensen

Advokat-behov



Pressekonferansen kom etter et allmøte med de SSB-ansatte fredag klokken 11.

- Jeg føler allmøtet er med på å skape ro. Det gjøres ikke fort, og de siste ukene har vært tunge. De har vært tunge for meg, men aller tyngst for alle de SSB-ansatte som har gjort en god jobb, sier Meyer, som sier SSB har hatt støtte i eierne.

Tidligere fredag morgen ble et avtalt møte med finansminister Siv Jensen (Frp) avlyst, ettersom Meyer hadde med advokat. Da hadde de to allerede hatt to møter i løpet av få dager.

- Det har vært to vanskelige møter, og med oppslag i media om min oppsigelse, hadde jeg behov for å ha med advokat, forklarte Meyer på pressekonferansen.

- Jeg mener det er ikke grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer under pressekonferansen.

Styremøte

Fredag ettermiddag hadde SSB et styremøte. Der ble ikke Meyers stilling diskutert.

- Administrerende direktør i SSB er ansatt av Finansdepartementet, og styret forholder seg til den som er administrerende direktør, slår SSB-styreleder, Morten Reymert, fast på spørsmål om hvordan de forholder seg til at finansminister Siv Jensen ikke har tillit til SSB-sjef Christine Meyer.

Under det ekstraordinære styremøte fredag, redegjorde Meyer for status i saken om omorganiseringen av forskningsvirksomheten i byrået.

Meyers stilling ble imidlertid ikke tema under styremøtet, og styrelederen ønsker ikke å kommentere hvorvidt hun ga uttrykk for at hun ville fortsette eller ikke.

- Styret tar ikke stilling til, og har ikke oppfatninger om hvem som er administrerende direktør, understreker Reymert.

Fakta: Finansministerens tiltak for SSB

* Finansminister Siv Jensen (Frp) la fredag fram en plan med tiltak for å skape ro rundt SSB: * Omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstilling og forslagene har vært på høring. Utvalget får samtidig utsatt frist til 15. mars 2018. * Forskningsavdelingen skal være en del av moderniseringen i SSB, men det er viktig at samfunnsaktørene blir hørt, og at man får en bredere diskusjon om hvilken rolle avdelingen skal ha framover. * Finansdepartementet vil gjennom tett dialog med styret gjøre sitt ytterste for å skape ro rundt byrået. * Ministeren vil be styret i SSB se om forskningsavdelingen er sikret tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi. * Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forsknings­virksomhet, ber ministeren utvalget drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller, konjunkturanalyser, fremskrivninger og utredninger av høy kvalitet. Kilde: Finansdepartementet

Mest sett siste uken