Historiens lengste oppgang i amerikanske børshistorie

Rekord i USA.

Onsdag 22. august blir en historisk dag i amerikansk børshistorie.

Hvis ikke markedet kollapser fullstendig i løpet av kvelden, vil amerkanske børser nå sin lengste opptur, eller «bull market», noensinne.

Et «bull market» er definert som et marked uten et fall på 20 prosent, noe som i så fall vil være et «bear market». Det har nå gått hele 3453 dager, eller litt over ni år, altså under finanskrisen, siden vi sist hadde en slik nedtur.

Oppgangen kommer som følge av den kraftige innhentingen i etterkant av nettopp finanskrisen. Den lange oppgangsperioden reflekterer slik sett også hvor lave nivåene var da.

Det er spesielt teknologiselskaper som har steget, og selskaper som Amazon, Apple, Facebook og Google har hatt en eventyrlig avkastning de siste ni årene. Apple og Google kniver nå om å være verdens største selskap, mens Amazon har gjort hovedaksjonær Jeff Bezos til tidendes rikeste mann.

OPPTUR: Nasdaq-indeksen har seksdoblet seg siden 2009.

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen har også steget mer enn de to andre store amerikanske børsindeksene, S&P 500 og Dow Jones.

Den siste tiden har aksjene også steget, takket være Trumps skattekutt og høyere forbruk i USA. Aksjeindeksen S&P 500 har steget nesten 18 prosent det siste året og ligger nå på 2.857 poeng.

