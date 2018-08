Historisk dårlige radiotall - spesielt ille går det for kommersiell radio

Kanalen som skulle erstatte P4 er nå mindre enn NRKs nisjekanal mP3.

Nye tall fra Kantar TNS viser for 3. uken på rad at under halve befolkningen lytter på radio daglig.

I uke 30 var det 49,1 prosent av befolkningen som daglig var innom en radiokanal - ikke inkludert FM-sendt lokalradio. Dette er en oppgang på 0,9 prosent fra uken før.

All-time-low for kommersiell radio

- Tallene viser et lite løft på radiolytting generelt, men hele løftet og litt tar NRK, sier medierådgiver Arne-Inge Christopheresen til Nettavisen.

- P4 som kanal og Radio Norge har de laveste lyttertall noen gang. Jeg tror du må tilbake til etableringsukene for P4 for å finne noe lignende - så det er all-time-low, påpeker den erfarne medierådgiveren.

Spesielt ille er det for Bauer, som må se at deres daglige dekning har duppet under 10 prosent, hvor de gikk fra 10,8 til 9,4 prosent.

De kommersielle radiokanalene synker til historiske bunnivåer, og spesielt ille er det for Bauers flaggskip Radio Norge.

Medierådgiver Arne-Inge Christophersen.

Enda verre er det hvis man ser på tallene for markedsandel (både antall lyttere og lyttertid): Der faller Bauer fra 11,1 til 9,1 prosent.

- Bauer sliter med alle sine kaner, både Radio Norge og alle sine "marginalkanaler", som det hender jeg får kjeft for å kalle dem. Dette er ikke noe hyggelig, men det som skulle være den tredje største kanalen har blitt en parantes.

Radio Norge kunne notere seg en daglig dekning på kun 2,4 prosent, noe som er lavere enn NRKs nisjekanal mP3. Til sammenligning var P4 fire ganger så store.

Radio Norge ble i sin tid lansert som Kanal 24, og tok over FM-lisensen til P4.

I rene lyttertall faller Radio Norge 149.000 til 110.000 daglige lyttere. Dette er en halvering på under to måneder. Radio Norge nærmer seg med det Radio Vinyl i lyttertall.

Det var neppe disse tallene selskapet hadde sett for seg da de i juni la ut en sak på sine nettsider om at «Sommer er radiotid».

Faksimile fra Bauers hjemmesider, som har mistet 30 prosent av lytterne sine siden saken ble lagt ut.

- Bunnivå - kommer til å stige

Uke 30 var den siste hele uken for august, og markerte dermed slutten på ferien for mange. Ifølge Christophersen kommer tallene til å stige fremover.

- Jeg vet at uke 31-tallene kommer til å bli 30, vi er på en bunnotering. Men nå ser man at det ikke er et blaff, det er den dårligste radiosommeren noen sinne. Men når folk får tilbake rutinene sine, så kommer tallene generelt for radio til å stige i ukene som kommer - men det er er fortsatt ganske lave nivåer vi snakker, så selv om det kommer flere lyttere, er det ikke "jippi".

Han mistenker at at problemene for de kommersielle radiokanalene er langt større enn overgangen til DAB. At Radio Norge nå er mindre enn ungdomskanalen NRK mP3, og ikke minst den rene musikkanelen P5, kan si noe om interessen for innholdet.

- NRK som har et visst innhold tar lyttere i starten, mens man ikke har satt igang stjernerekka på verken P4 eller Bauer, men jeg er lei meg på vegne av kommersiell radio. Jeg håper at man etablerer seg høyere, men om de faktisk gjør det, skal jeg ikke for sikkert.

- Nabolandene som ikke har slukket FM-nettet ligger på rundt 70-prosent, men spørsmålet er om det er DAB som er spøkelset, eller om det er innholdet som er problemet? Det kan man diskutere. En «må» ikke lytte på radio lenger, det er ikke så kjært dette barnet, sier han.

Lokalradio holdes utenfor

I de offisielle tallene til Kantar TNS er ikke lokalradiokanalene som sendes på FM en del av målegrunnlaget, og aktører som Radio Metro har rapportert om kraftig vekst.

- Er det slik at radio-tallene egentlig er bedre, men at en ikke måler alt?

- Nei, tallene er nok ikke vesentlig høyere. En aktør som Metro tjener på at det går dårlig for P4 og Bauer, men det endrer ikke totaltbildet vesentlig. Men du kan jo bare se på de spørreundersøkelsene dere har hatt når dere har skrevet om saken: Det store flertallet sier at de hører mindre på radio enn før DAB-slukkingen, og selv om det ikke er representative undersøkelser, er det vel rundt 17000 personer som har svart.

Lastebileierne om DAB: - Vi får ikke meldinger om ulykker

Bauer: - Må sees over lenger tid

Lasse Kokvik i Bauer Media mener man ikke skal se seg blind på tallene i sommer:

Bauer Media-sjef Lasse Kokvik.

- Daglig dekning må ses over litt lengre tid. Radio Norge er en av totalt 8 kanaler i vårt flerkanals-tilbud. På gruppenivå har Bauer Media styrket sin konkurransekraft gjennom hele 2017 og også i 2018 og har i så måte hatt en fin vekstkurve siden 2016. Vi som gruppe har økt vår lytterandel fra 10% til 11% hittil i år på tross av nedgangen på Radio Norge isolert sett. Dette vitner om at det er våre nye kanaler som biter fra seg i konkurransebildet, sier Kokvik.

- Enkeltuker på kanalnivå hopper gjerne litt opp og ned og i enkeltuker for Radio Norge ser vi at mange av lytterne har vært på ferie, eller lånt bort øret sitt til noen av våre andre kanaler. Radio Vinyl ser vi har hatt en meget positiv sommer og vi ser frem til en høst med bla Finn Bjelke og mye annet godt innhold på denne kanalen. Når nordmenn nå kommer tilbake fra ferie og vanlige lyttervaner skal settes, vet vi av erfaring at lyttertallene stabiliserer seg.

