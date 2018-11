Hodejeger Trine Larsen om julebord: - Det er smålig å be de ansatte om å betale

I det offentlige er det vanlig med en egenandel på mellom 200 og 300 kroner for julebordet. - Ikke elegant av arbeidsgiver, mener hodejeger Trine Larsen.

Julebordsesongen er like rundt hjørnet, og det er som alltid stor forskjell på hvor mye penger arbeidsgiver legger på bordet når de ansatte skal feire året som har gått.

Mens det i offentlig sektor har vært tradisjon for at de ansatte betaler en egenandel for å delta på julebordet, er det i privat sektor mer vanlig at arbeidsgiver dekker utgiftene.

- God vilje for egenandel



I Oslo kommune er det lagt føringer på hvor mye kommunen kan bruke på velferdsformål per ansatt. Den ligger på 180 kroner per år – resten må de ansatte betale selv.

- Det er 50 virksomheter og 53.000 ansatte i Oslo kommune, og vi sitter ikke på noen oversikt over hvor mye de eventuelt betaler i egenandel på de ulike julebordene, sier Ingrid Rogstad, kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen for finans, til Nettavisen.

På rådhusets julebord er det innført en egenandel på 300 kroner for alle som vil delta.

- Det er god vilje rundt egenandelen. Folk skjønner at man må være edruelig på slike ting når man er ansatt i det offentlige, sier Rogstad.

Nettavisen har vært i kontakt med både finansdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet, som begge har tradisjon for at de ansatte betaler egenandel.

Finansdepartementet har ikke julebord, men samler i stedet sine ansatte til en sommerfest. Der må alle betale en egenandel på 200 kroner.

- I tillegg er det avdelingsvis julekaffe med egenandel, og etter statsbudsjettet har vi høstfest uten egenandel, sier Therese Riiser Wålen, kommunikasjonssjef i Finansdepartementet.

I kommunal- og moderniseringsdepartementet har de også en egenandel for juleborddeltakelse. Den ligger på cirka 250 kroner.

Hydro og Telenor: Ingen egenandel



I privat sektor er tradisjonen motsatt, og her er det gjerne arbeidsgiver som tar med seg regningen hjem.

Landets to største private arbeidsgivere, Telenor og Hydro, har ikke tradisjon for at de ansatte betaler egenandel til julebordet.

- For de julebordene som har vært arrangert, har det ikke vært tradisjon for egenandel, sier Magnus Line, pressekontakt i Telenor.

I år arrangeres det imidlertid ikke julebord i Telenor.

- Telenor er i en fase der vi ønsker å kutte kostnader og da er julebord en av de tingene som fort ryker. Vi organiserte heller en uformell dag i høst hvor vi ble bedre kjent med hverandre og hverandres fagområder på tvers av Telenors virksomheter, sier Line.

I Hydro er det arbeidsgiver som spanderer julebordet på de ansatte.

- Det kan være ulik praksis for julebord rundt om på Hydros mange arbeidsplasser, men jeg har ikke inntrykk av at egenandeler er så vanlig, sier Bjørn Skaar, pressekontakt i Hydro, og legger til:

- Mange av Hydros steder har julebord, julelunsj eller førjulsmarkering, men jeg kan ikke svare på om samtlige har det.

- Smålig å be de ansatte betale



Hodejeger Trine Larsen i Hammer & Hanborg, mener arbeidsgiver bør betale for julebordet.

- Julebordtradisjonen handlet i utgangspunktet om å takke de ansatte for sin innsats gjennom året, det er derfor vi har julebord. Det trenger ikke å være en tiretters middag med dyr vin til, men det å samle de ansatte til en hyggelig avslutning på året, det synes jeg man bør kunne ta seg råd til, sier Larsen, og fortsetter:

- Jeg synes det er smålig å be de ansatte om å betale for julebordet selv. Jeg kjenner masse folk som jobber i skolevesenet eller barnehager, og de må enten ut med en stor egenandel eller betale for alt selv. Det synes jeg ikke er veldig elegant av arbeidsgiver.

JULEBORD: Hodejeger Trine Larsen mener det er smålig å ikke spandere julebord på sine ansatte.

- Men tror du ikke at arbeidsgivere i eksempelvis barnehager skulle ønske at de kunne spandere julebord på de ansatte, men at det rett og slett handler om midler?

- Jo, det er mulig. Men et julebord trenger ikke å være så luksuriøst eller dyrt, og jeg synes det er viktig å takke de ansatte for året på en fin måte.

- Du er fortsatt på jobb



I fjor skrev Larsen et blogginnlegg om akkurat denne tematikken, og konkluderte da med følgende:

«Det er også andre grunner til at det kan være lurt av sjefen å betale for festen. For eksempel blir det også enklere å sette ned foten ved dårlig oppførsel. Det beryktede julebordet er jo et minefelt for både ledere og medarbeidere.»

For når man er på julebord, er man faktisk fortsatt på jobb, forklarer hodejegeren.

- Arbeidslivets spilleregler og jussen derunder gjelder fortsatt. Men hvis du betaler for julebordet selv, er du fortsatt på jobb da? Det er jeg usikker på.

Larsen understreker at det finnes unntak hvor et påspandert julebord ikke passer seg.

- La oss si at man nettopp har vært nødt til å si opp mange ansatte, da er det lite elegant å fråtse på et julebord etterpå, det sier seg selv. Hvis et selskap har dårlig økonomi, er det naturlig at julebordet ryker. Man kan ikke bruke penger man ikke har.

