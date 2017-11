Hopper over sperringene og låner OSL-ansattes strekkode: – Dette ser vi meget alvorlig på

OSL-ansatte får 70 prosent rabatt på Flytoget. Det frister noen til å jukse.

(Romerikes blad): Helt siden Flytoget kom på 90-tallet har de ansatte på Oslo Lufthavn hatt sterkt reduserte billettpriser på Flytoget. Mens en vanlig voksenbillett fra Gardermoen til Oslo S koster 180 kroner, betaler man som OSL-ansatt 51 kroner, skriver Romerikes blad.

I den siste tiden har det vært flere episoder hvor passasjerer har blitt stoppet ved billettkontroll på grunn av sniking gjennom Flytogets validatorer som leser elektroniske billettkort. Noen har også hoppet over sperrene.

– Dette, og tilfeller der ansatte på OSL har lånt ut sin strekkode til venner eller familie, er stadig økende, skriver Flytoget i en melding til OSL-ansatte som er lagt ut på Avinor sin offisielle Facebook-side «Vi som jobber på Oslo Lufthavn».

– Dette ser vi meget alvorlig på da det er viktig for oss å opprettholde et godt reisetilbud til ansatte ved Oslo Lufthavn. Flytoget vil derfor minne om at overtredelser fører til ileggelse av kontrollgebyr samt permanent inndragelse av avtale om rabatterte reiser, heter det i påminnelsen fra Flytoget.

I kommentarene på Facebook gir flere flyplassansatte uttrykk for forargelse over at noen bidrar til at ansatt-rabatten misbrukes.

– Alltid noen som skal ødelegge for andre, skriver flere og ber de ansatte som låner ut strekkoden sin om å skjerpe seg.

– Vi har skrevet dette som en påminnelse etter at det har vært noen episoder, sier Nicolai Bryde, kommersiell direktør i Flytoget.

Dersom sniking på Flytoget oppdages, er det et gebyr på 900 kroner. Skjer det flere ganger at en ansatt sin rabatt misbrukes av andre kan avtalen om rabattert reise på Flytoget for den ansatte det gjelder bli inndratt permanent.

Rabatten til OSL-ansatte gis av Flytoget på grunnlag av en avtale mellom Avinor og Flytoget som har ligget til grunn helt siden Oslo Lufthavn åpnet i 1998.

– Vi forventer at alle de som jobber på Oslo Lufthavn følger Flytogets regler, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til RB.

Nylig skrev RB om ansatte på OSL som stjeler mat fra kantina.

– Sikkert de samme som ikke betaler for seg i kantina, skriver en OSL-ansatt i kommentarfeltet på FB-siden «Vi som jobber på OSL».

