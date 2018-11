Hugo Maurstad skal tjene milliarder på å selge klær til Kina

Da han var ung, jobbet han ofte 100 timer og sov 16 timer i uka. Nå gjør Hugo Maurstad hobbyen sin til milliardbusiness.

Året er 2013. Det nordiske oppkjøpsfondet Altor, med tromsøværingen Hugo Maurstad i spissen, har avtalt å kjøpe den franske skiprodusenten Rossignol. Maurstad selv tømmer huset i Oslo. Familien skal flytte til Zürich, tettere på deres nye eiendel.

Da kommer han over et bilde av seg selv som 13-åring. Han har på seg Dynastar-ski, Lange-støvler og Kerma-staver. Alle merkevarene tilhører Rossignol, selskapet han var i ferd med å overta.

Han fotograferte bildet og sendte det til Bruno Cercley, administrerende direktør i Rossignol. Cercley tok bildet og viste det til selskapets franske tillitsvalgte.

De hadde fortsatt ikke godkjent avtalen, og kunne hale ut oppkjøpet i seks måneder hvis de ønsket det. Det hadde de gjort sist gang selskapet hadde byttet hender, fire år tidligere.

UNG: Maurstad som 13-åring med Dynastar-ski, Lange-støvler og Kerma-staver.

Etter å ha sett bildet, tok det bare to dager før de tillitsvalgte ga grønt lys.

- Det viste at nå kom Rossignol tilbake til noen som var vokst opp med ski og brydde seg om ski, sier Maurstad på klingende tromsødialekt til Nettavisen.

Jeger og fisker

Når Maurstad møter Nettavisens utsendte første gang, er det med våpen i hånd. Han er i ferd med å legge en hagle på bagasjebåndet på Gardermoen og sender det avgårde til Danmark. Han skal på fuglejakt hos en bekjent i helgen.

Han anslår at 50 dager går med til å gå på ski. 20 til 25 dager går til jakt.

Men også arbeidsdagen til Maurstad fylles av friluftsliv og trening.

Ved siden av Rossignol, sitter Maurstad med hovedansvar for blant annet treningskjeden Sats og Navico. Sistnevnte produserer elektronikk for fritidsbåter.

Maurstad, som aldri var mer enn en «middelmådig aktiv alpinist», bekrefter at det er langt fra tilfeldig.

- Jeg må innrømme at jeg er blitt så gammel at jeg mener at minst halvparten av arbeidsuka bør være bare gøy. Den andre kan være hardt arbeid. Jeg har en tilbøyelighet til å gå etter ting som interesserer meg fordi jeg kan litt om det, sier Maurstad.

- Men jeg kjøper jo ikke disse selskapene bare for å drive med hobbyen min.

Samarbeid med Tommy Hilfiger

Maurstad gikk inn i Altor som partner i 2004. Oppkjøpsfondet kjøper selskaper, bygger dem om, gjør dem mer lønnsomme og selger de videre.

Han hadde tidligere ansvaret for Helly Hansen, som Altor snudde fra et tapssluk til en pengemaskin og solgte videre med en gevinst på to milliarder kroner. Nå skal de gjenta det med Rossignol.

SATSER PÅ MERKEVARER: Maurstad snudde Helly Hanson fra et tapssluk til en pengemaskin.

Da Altor overtok i 2013, var selskapet en ren produsent av ski og skiutstyr. For å utnytte merkevaren Rossignol bedre, satser Altor på sykler og klær ved siden av.

For å hjelpe til med det sistenevnte, samarbeidet Maurstad med ingen ringere enn den amerikanske designeren Tommy Hilfiger.

- Han hadde lyst til å gjøre noe med oss på Helly Hansen. Når vi hadde signert Rossignol, tok jeg kontakt for å høre om han var interessert i et samarbeid, sier Maurstad.

Designerlegenden var i fyr og flamme, og de ble enig om at Hilfiger kunne kjøpe en del av Rossignol. Rossignol-klærne er allerede ute i butikkene.

Senere kjøpte Altor og Rossignol et annet norsk klenodium, Dale of Norway. Tidligere denne måneden ble det kjent at selskapet flytter hele klesproduksjonen til Rossignol fra kontinental-Europa og Kina til Dalekvam utenfor Bergen.

- Det blir vår store kompetansesenter for strikking. Det er ingen som er bedre enn Dale på det, sier Maurstad.

Selger klær til Kina

Altors store satsingsmarked, Kina, har mål om å bli verdens største vintersportsnasjon med 50 millioner skiløpere, like mange som det totalt finnes i verden i dag. Det bygges vintersportsteder i stor stil utenfor Beijing. Likevel kommer det til å ta tid før kineserne virkelig blir gode på ski, ifølge Maurstad.

- I Europa er vi vokst opp med å stå på ski. For kineserne blir det mer å være et «winter wonderland ». Vintersportstedene er blanding av «ski resort» og Disneyland, sier Maurstad.

- Derfor er ikke skiutstyr den store satsingen til Rossignol i Kina, men skiklær. Folk vil assosieres med en skimerkevare, sier Maurstad, som planlegger å selge Rossignol i forkant av Beijing-VM i 2022.

Medfødt

For Maurstad er interessen for friluftsliv nærmest medfødt.

- Jeg har en far som dro oss med på ski, en farfar som jakta og en morfar som fisket. Interessen kommer nok derfra, sier Maurstad.

For rundt 15 år siden kjøpte han den gamle barndomsgården til faren sin på Ringvassøya, en halvtime nord for Tromsø, og renoverte den til slik den så ut på 30-tallet.

Den nordnorske naturen gjør fortsatt et sterkt inntrykk på han.

PÅ SKI: Maurstad på topptur.

- Det er helt fantastisk. Du tar naturen litt for gitt når du vokser opp der, men nå blir jeg ganske bergtatt når jeg kommer opp der. Jeg husker jeg spurte meg selv etter å ha vært borte en stund: Var det så fint hele tiden?, sier Maurstad.

Beinhardt

Maurstad startet karrièren i det amerikanske konsulentfirmaet McKinsey, hvor han jobbet i 13 år. Det var ikke den enkleste veien, medgir Maurstad. Den enorme arbeidsmengden ble nesten for mye.

- I begynnelsen var det beinhardt og det var mange dager jeg kunne ha sluttet. De første årene sov jeg ofte bare 16 timer i uka, sier Maurstad.

- Men det var ingen som sto over deg og sa hva du skulle gjøre. Du ville levere og overlevere. De som blomstrer i McKinsey er stort sett «unsecure overachievers», sier han, noe som kan oversettes med «usikre overpresterere».

- Det passer ganske bra på meg.

Lært av idrettsfolk

Maurstad kom seg imidlertid gjennom det og ble partner etter bare fem år i McKinsey.

- Hvis det er noe jeg har lært av idrettsfolk, så er det at man må tåle motgang. Det gjelder selv en Henrik Kristoffersen eller Aksel Lund Svindal, men du klarer likevel å «deale» med det og jobbe deg tilbake, sier Maurstad, som jobbet 100 timer i uka allerede mens han var på universitetet.

STOR PORTEFØLJE: Hugo Lund Maurstad har ansvaret for Sbanken, Navico, Sats og Rossignol. Han har tidligere hatt ansvaret for blant annet Lindorf og Helly Hansen.

- Skal du oppnå noe, så må du ha lyst til det. Noen synes ikke det er verdt det og det er helt «fair». Man gjør forskjellige «trade-offs» i livet, sier han.

Men selv om Maurstad nå sover mer enn før, går rundt 60 timer i uken med til arbeid. Han reiser i snitt tre-fire dager i uka.

- Spør du kona mi, så vil hun si at jeg jobber for mye. Det blir ikke like mange dager hvor jeg er hjemme til middag klokken fire, sier Maurstad, som understreker at familien likevel får gjort mye sammen likevel.

- Familien er veldig viktig for meg. Vi drar gjerne sammen på jakt og ski. Selv Lise er med på jakt av og til, selv om hun ikke skyter. Hun liker å være i fjellet, sier Maurstad, som traff kona på fest i 1982.

MCKINSEY: Maurstad jobbet 13 år i McKinsey og ble partner etter fem år.

- Hvordan klarer du å overbevise folk om å selge til deg?

- Det er helt opp til folk om de vil selge. Vi er ikke de som vifter med en gigantisk sjekk, men kjøper til fornuftige priser. Når det gjelder Dale, så ville Hilde Midtfjell selge etter å ha snudd skuta, sier Maurstad, som sier at det er sjelden de klarer å få noen som ikke vil selge til å selge.

- Det er ofte vi får avslag i første runde, men om et par år tenker de at de vil selge. Da vet de at vi er interessert, sier Maurstad. Han viser til at både for Helly Hansen og Rossignol gikk det flere år fra første kontakt til oppkjøp av selskapene.

- Hvilke bransjer holder du deg unna?

- Vi holder oss unna ting som er veldig sykliske og hvor man er veldig avhengige av en kunde. Vi holder oss dessuten unna ting hvor verdien er påvirket av andre ting enn det vi har kontroll over.

Av samme grunn er Altor i liten grad til stedet i oljebransjen. Der er det store svingninger knyttet til oljeprisen, og på norsk sokkel er Equinor en totalt dominerende kunde.

- Risikoen for oljeprisfall er etter vår mening ikke reflektert i prisingen når ting går bra, men treffer du i nedre del av syklusen er det greit, sier Maurstad. Han sier at det er på bakgrunn av det at Altor investerte i seismikkselskapet Spectrum.

Expat

Maurstad har vært «expat» i to runder. De siste fem årene har han, konen Inger Lise og den yngste sønnen bodd i Sveits (den eldste har gått på skole i USA). Hele familien bodde i USA på nittitallet.

- Det er aldri bare enkelt å rive deg opp fra det du kjenner og etablere deg et sted hvor ting er annerledes. Samtidig, hvis du først gjør det, sitter du igjen med veldig mange hyggelige opplevelser, sier Maurstad, som i midten av forrige måned flyttet tilbake til Norge for godt.

- Har du noen tips til de som vil gjøre det samme?

-Jeg er ikke den riktige til å gi tips. Det beste tipset er vel egentlig å gjøre så mange ting sammen som mulig, men det er ikke min styrke, sier Maurstad.

