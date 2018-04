Hurtigruten bygger om skip til hybriddrift

Hurtigruten skal oppgradere inntil ni av skipene sine til hydriddrift med gassmotorer og batteripakker. Rolls-Royce Marine har fått oppdraget.

Hurtigruten betegner tiltaket som den største miljøoppgraderingen i selskapets historie.

Intensjonsavtalen med Rolls-Royce Marine omfatter oppgradering fra dieseldrift på seks av Hurtigrutens skip, med opsjon på ytterligere tre. Oppgraderingen skal være ferdig før 1. januar 2021.

– Dette er en investering i fremtiden og en historisk dag for oss, for miljøet og for hele norskekysten. Kombinasjonen av batteripakker og de mest miljøvennlige og effektive gassmotorene på markedet vil gi en enorm miljøgevinst, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

