Husker du det hemmelige dokumentet du sendte meg? Facebook har det

Slik går du fram for å finne ut hva Facebook har lagret fra din brukerprofil.

NEW YORK (Nettavisen): Verdens største nettsted, Facebook, som er verdt 450 milliarder dollar, er i hardt vær etter at det ble avslørt at selskapet Cambridge Analytica hadde fått tilgang til store mengder personlig informasjon om 50 millioner brukere.

Informasjonen ble brukt til å lage profiler av amerikanske velgere med sikte på å påvirke det amerikanske valget i 2016.

Nå risikerer Facebook bøter på opptil to tusen milliarder dollar fra konkurransetilsynet Federal Trade Commission (FTC) etter at FTC bestemte seg for å starte en gransking.

Samtidig er det naturlig nok blitt et stort fokus på nøyaktig hva Facebook lagrer av informasjon om sine brukere – altså deg og meg. I fjerde kvartal 2017 var det 2,13 milliarder aktive brukerkontoer hos Facebook, så dette angår svært mange mennesker.

Facebook har en funksjon hvor vi kan laste ned arkivet over all data som selskapet har lagret om oss. Du kan hente ut ditt eget arkiv via siden for innstillinger.

Det gjør du slik:

1) Klikk på den nedoverpekende trekanten i menyen øverst til høyre og velg «Settings».

2) Klikk «Download a copy of your Facebook data» på bunnen av generelle innstillinger.

3) Klikk «Start My Archive».

Der får du bestilt ditt arkiv, som du noen minutter senere får en lenke til via mail. Undertegnede har gjort dette – og her er noe av det jeg fant:

En rekke gamle artikler jeg har skrevet, gjesteliste til et bryllup jeg var forlover i, en rekke husleiekontrakter som er inngått med folk jeg har bodd i kollektiv med, noen quizer jeg har laget, Airbnb-avtaler og et hemmelig dokument jeg for noen år siden ble bedt om å komme med innspill til.

Og dette var bare blant de tekstdokumentene jeg har gått igjennom på få minutter. Det ligger sannsynligvis noen brukernavn og passord her også, til felleskontoer i sosiale medier (jeg har heldigvis aldri delt slikt til viktigere ting, som bank og PC).

Facebook har oppbevart langt mer. Video og lyd, for eksempel. Jeg har bare så vidt prøvd Facebooks videochat, men leser her i USA at andre brukere har funnet igjen slike samtaler i sine arkiv. Facebook benekter at de har loggført dette uten tillatelse og påpeker at brukerne selv har tillatt dette.

Dette angår ikke meg, men det kan angå deg. Ingen leser brukerbetingelsene og det kan være spennende å se noen utfordre gyldigheten juridisk, men den vil kanskje variere fra land til land og selskap til selskap.

FACEBOOK har lagret alle bilder jeg trolig har postet, sendt og mottatt siden jeg opprettet konto der.

Det jeg derimot finner, er bilder jeg har tatt av andre. Her snakker vi ikke bare om bilder som er postet på Facebook-veggen min, men bilder som er sendt både til og fra meg via direktemeldinger.

Facebook sitter på alle meldinger jeg noensinne har sendt eller tatt imot. Den eldste jeg har funnet, stammer fra 2007.

Så til alle dere som har skjelt meg ut via Facebook opp igjennom årene: Jeg har meldingene deres fremdeles. I motsetning til Facebook, har jeg imidlertid ingen planer om å dele dem med noen, så dere kan ta det helt med ro.

Det er likevel verdt å tenke nøye over dette. Hvis et selskap kan kjøpe denne informasjonen fra Facebook, har du ingen styring over hvordan den brukes. I verste hypotetiske tilfelle kan noen opprette en database hvor informasjonen gjøres søkbar på personnavn, enten til offentlig eller intern bruk.

Den eneste styringen du har, er hva du velger å dele. Forhåpentlig har du tatt hensyn til dette helt siden du opprettet konto på Facebook, men det er ikke nødvendigvis nok. Dine venner og din familie kan ha delt ting om deg.

CNN melder tirsdag at Facebooks grunnlegger Mark Zuckerberg har gått med på å vitne foran Kongressen, og legger til at selskapet allerede planlegger strategien for dette vitnemålet.

Samtidig fortsetter aksjekursen til Facebook å stupe. Ved 19.30-tiden norsk tid tirsdag hadde den falt tre prosent bare i løpet av dagen, og er nede i 155 dollar. Så sent som 1. februar lå den på 193 dollar. Aksjekursen til Facebook har altså falt 20 prosent på under to måneder.

