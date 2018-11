Høyre-representant mener French bør betale tilbake statens utgifter

FN-veteran og stortingsrepresentant Erlend Larsen mener det blir feil om Joshua French ikke betaler tilbake deler av summen det kostet å få ham hjem til Norge.

Høyre-representanten har i en kronikk i Aftenposten ytret sin mening under overskriften «Joshua French bør takke Norge». Nå sier han til Aftenposten at French, sett i lys av at han dro på et risikofylt oppdrag, bør dekke deler av utgiftene staten hadde med å få ham hjem

– Det gir et galt signal dersom staten skal bruke fellesskapets midler på å hente ut folk som har brutt lokale lover, sier Erlend Larsen.

Pressetalsperson Frode Andersen i Utenriksdepartementet opplyser at det vurderes om og hvordan krav om refusjon knyttet til konsulære saker i utlandet kan fremmes.

Larsen understreker at hans poeng ikke er knyttet til French sin foredragsvirksomhet.

– Det er ikke snakk om hevn, men at en person har et eget ansvar for det han gjør, og den situasjonen han setter seg i. De to dro frivillig til Kongo på et privat risikofylt oppdrag, sier Larsen.

Fakta: Fakta om Joshua French og Kongo-saken

* Joshua French (34) er norsk og britisk statsborger. Han startet sammen med nå avdøde Tjostolv Moland et sikkerhetsselskap i Uganda. * French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld. * Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet. * Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. * 18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med Frenchi militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord. * 6. desember 2013 ble Joshua French likevel tiltalt for å ha drept kameraten. * 19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland. * I august 2014 ble han anklaget for å ha forsøkt å rømme etter at han ble pågrepet utendørs. Da hadde han, av hensyn til en svært redusert helsetilstand, fått bo alene i en leilighet, under vakthold. * Norske myndigheter har lenge arbeidet for å få ham benådet eller overført til soning i Norge. * Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba sa i februar til NRK at presidenten ville benåde French i løpet av 2017. * Statsminister Erna Solberg bekreftet 17. mai at French samme dag var blitt overført til Norge. * Utenriksminister Børge Brende sier det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French er overført på humanitært grunnlag.

