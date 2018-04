Vil øke panten til 5 kroner – slaktes av bryggeritopp

– Høyre har ikke fulgt med i timen, sier direktør Petter Nome.

GARDERMOEN (Nettavisen): Høyre åpnet sitt landsmøte på Thon Hotel Gardermoen fredag ettermiddag. En av de mange forslagene som ble lagt frem før møtet er økt pant.

Akershus Høyre ville øke panten på småflasker til 2 kroner. Flasker større enn halvlitersflasker vil de gi 5 kroner for.

Forslaget ble vraket før møtet, men fylkeslaget gir ikke opp.

– Jeg tenker at dette er en idé som kan bearbeides og kanskje gjøres endringer på, og så kan vi jobbe videre med det til neste år. Gjerne i samarbeid med næringen selv, sier første nestleder Anne Kristine Linnestad i Akershus Høyre til Nettavisen.

Ber partiet glemme forslaget



Bryggeribransjen rister på hodet over forslaget.

– Høyre har ikke fulgt med i timen, for panten er allerede økt til to kroner på småflasker og tre kroner på store flasker, sier direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen til Nettavisen.

De gamle satsene vil kunne brukes i en overgangsperiode fram til 1. september 2018 slik at bransjen får tid til å merke ny emballasje og oppdatere systemene.

– Å gjøre endringer der nå kan de bare glemme, fordi dette er forbundet med mange-mange millioner kroner i kostnader. Det er ikke noe man kan gjøre annethvert år, sier Nome.

Vil gi pant på harryhandel



I tillegg til økt pant vil Akershus Høyre også innføre pant på glassflasker og lage et Skandinavisk pantesamarbeid. Fylkeslaget mener det er et problem at man ikke får pantet tomgodset etter å ha vært på harryhandel.

– Når det gjelder et felles nordisk pantesystem, så har det vært utredet svært grundig. Det vil være veldig komplisert og kostbart å få til, sier Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen. Han påpeker at det er ulike kompensasjoner og momssatser i landene.

Anne Kristine Linnestad i Høyre forstår Nome.

– Jeg skjønner poenget hans, men hvis vi ser på dette i et miljøperspektiv, så er jeg helt overbevist om de kostnadene han viser til tjene seg inn igjen. Hvert år dumpes det 100.000 bokser i naturen. Hvis vi kan få inn det som panteobjekter isteden, så vil det redde mye av miljøet, sier hun.

GIR IKKE OPP: Førstenestleder Anne Kristine Linnestad i Akerhus Høyre møter motstand fra eget parti og bryggerinæringen. Hun tror likevel på en bedre panteordning.

– Kanskje man kan tenke helt nytt? Man trenger ikke å ha panteautomat i butikken. Det kan være at det finnes andre måter å ta det inn på. Det verste for oss er at det blir liggende igjen i naturen, fortsetter hun.

Nome viser til at det fullt mulig å pante svenskebokser i dag, men man får altså ikke pant for boksene.

– Det største problemet med svenskehandel har ikke noe med pant å gjøre. Det er forskjellen i avgifter som gjør det ekstremt attraktivt å handle i Sverige. Jeg håper at delegatene på Høyres landsmøte ser at den avgiftsøkningen på alkoholfri drikker og godteri var en kjempetabbe Dette har ført til at mye av salget forflytter seg til Sverige, sier han.

