Hytta har ett soverom og utedo - pris fire millioner kroner

Hytta er enkel, men kvadratmeterprisen høy.

På Bleikøya øst for Hovedøya i Oslofjorden tok arbeiderklassen seg til rette med hyttebygging på 1920- og 30-tallet. De enkle plankehyttene her ble ikke bygget for å vare evig, og så sent som i 1981 kom de første festeavtalene på plass. Nå er disse småhyttene svært attraktive og går for høye priser.

- Flyttingen av fjordfergene fra Vippetangen til Aker brygge har gjort disse hyttene mer attraktive, sier megler Marius Berger i meglerfirmaet Eie til Nettavisen.

15 minutter til Aker brygge

Han er megler for en av hyttene på Bleikøya som nå ligger ute for salg. Den kan skilte med sjøutsikt, skjermet uteplass med overbygd utekjøkken, gode solforhold, egen badebrygge i sameiet og 15 minutters fergetur til Aker brygge, men hytta er på beskjedne 34 kvadratmeter. I 1. etasje er det åpen kjøkken-stue og ett soverom. I tillegg er det hems med flere sengeplasser. Hytta har utedusj og tørrklosett på utsiden. Festeavgiften er på 3766 kroner.

En prisantydning på 4 millioner kroner gir en kvadratmeterpris på 118.000 kroner.

SEN START: Sjøhyttemarkedet er i ferd med å våkne etter en lang vinter. Denne lille hytta på Bleikøya er en av hyttene som nå ligger ute for salg. Bleikøya ligger øst for Hovedøya i Oslofjorden, og med fjordbåten fra Aker brygge tar det 15 minutter.

Tolv personer på visning

- Vi hadde visning søndag med bra oppmøte. Det kom tolv personer, og vi skal ha et par private visninger denne uken. Jeg tror hytta kommer til å bli solgt i løpe av uken, sier Berger.

Berger opplyser at hytta ble lagt ut på markedet sent i fjor høst og at det kom inn et bud på 3,8 millioner kroner da. Men eier valgte å trekke den fra markedet og prøve på nytt denne våren.

- Vi antar at hytta er oppført rundt 1930. Nåværende eier kjøpte den i 2007 og har gjort betydelige oppgraderinger. Det er laget nytt kjøkken, hytta har fått nytt elektrisk anlegg, nytt tak, og det bygget nytt utekjøkken.

NÆRT OSLO: Bleikøya ligger svært nær Oslo sentrum. En prisantydning på 4 millioner kroner gir en kvadratmeterpris på 118.000 kroner.

Berger har meglet fritidsboliger nær sjøen i Indre Oslofjord siden 2003 og sier at nærhet til sjøen og strandlinje er de viktigste faktorene når det gjelder pris.

- Skal du ha hytte i «førstelinjen», altså med nærhet til sjøen og egen strandlinje, må du være bemidlet, men er du fornøyd med å ligge i annen og tredje rekke vil du oppleve at prisene synker raskt. I Indre Oslofjord kan du for eksempel finne hytter i deler av Bunnefjorden og lenger ut i Drøbaksundet ned i et par millioner kroner, sier megleren.

KUN 34 KVADRATMETER: I 1. etasje er det entre, stue med åpen kjøkkenløsning og ett soverom. I 2. etasje (hemsen) er det inntil seks sengeplasser.

Sen vår for sjøhyttene

- De siste årene har merket ganske stor etterspørsel, mange har vært på hyttejakt og vi har sett en økning i prisene både langs sjøen og på fjellet. I år regner vi med at sjøhyttemarkedet vil komme litt senere i gang på grunn av den lange og snørike vinteren. Det har vel ikke kommet ordentlig i gang ennå, men det har begynt å røre på seg, og vi forventer fortsatt god etterspørsel, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge til Nettvavisen.

OPPGRADERT: Hytta er bygget på 1930-tallet. Nåværende eier kjøpte hytta i 2008 og har gjort betydelig oppgradering.

- Skal hytteprisene fortsette å vokse til himmels?

- Det vil fortsatt være rimelige sjøhytter der ute, men i en tid hvor den jevne forbruker har stadig god økonomi og kjøpekraften er stor, så vil prisene bli presset oppover, sier Dreyer.

Tall fra Eiendom Norge i fjor viste at den typiske sjøhytta kostet 2.426.181 kroner.

