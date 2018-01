IBM økte omsetningen for første gang på nesten seks år

Teknologikjempen IBM har brutt en lang periode på 22 kvartaler i strekk med fallende omsetning.

Hjulpet av sterk vekst på områder som skytjenester, dataanalyse og kunstig intelligens hadde IBM en omsetning på 22,5 milliarder dollar i fjerde kvartal i fjor. Det er 3,6 prosent mer enn i samme periode året før, og tallet overgår ifølge Bloomberg News også analytikernes forventninger.

Samtidig er det første gang siden første kvartal 2012 at omsetningen øker.

Til tross for framgangen i salget, endte IBM med et kvartalsunderskudd på 1,05 milliarder dollar. Tapet skyldes spesielt en utgift på 5,5 milliarder dollar som følge av den nylig vedtatte skattereformen i USA. Til sammenligning hadde IBM et overskudd på 4,5 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Skytjenester står nå for en femdel av selskapets omsetning, og sammenlignet med året før hadde dette forretningsområdet en omsetningsvekst på 30 prosent.

