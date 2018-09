Ice har store problemer med nettet sitt

Bedriftskundene hardt rammet.

Ice har onsdag problemer med nettet sitt, noe som skaper store vanskeligheter for bedriftskundene. Et strømbrudd natt til onsdag skal ha ødelagt for både taletjeneste, MMS, mobilsvar, Bank ID og selvbetjeningsløsninger.

På Facebooksidene har mange av kundene uttrykt stor frustrasjon over at tjenester ikke fungerer, og flere har etterlyst oppdateringer på hva som skjer.

- Våre telefoner virker ikke i dag. Tar det lang tid før Ice har utbedret feilen? Virksomhetskristisk, skriver en av kundene.

Privat- og mobilt bredbåndskunder skal ikke være berørt.

Langvarig

Allerede på morgen meldte Ice at de hadde problemer.

«Vi har en midlertidig feil som påvirker BankID, MMS, Personsvar, ice.no, Mobil Bedrift sentralbord, og flere av våre selvbetjeningsportaler. Vi jobber med å løse dette og beklager ulempen dette medfører. Frem til ice.no er oppe igjen vil vi oppdatere status her på Facebook.»

Noen timer senere kom det ny oppdatering, men ikke særlig oppløftende for kundene.

Halv tre var feilen ennå ikke rettet.

«Oppdatert status kl 14:35: Som tidligere informert er våre tale, sms- og datatjenester oppe og fungerer som normalt, men dessverre opplever vi fortsatt problemer med tjenestene våre som BankID på mobil, MMS, Mobilsvar, Mobil Bedrift web sentralbord, ice.no og våre selvbetjeningsløsninger (Min Side og ice-appen). Vår Tekniske avdeling jobber på spreng for å løse dette, og for å unngå at det skal påvirke andre kundekritiske tjenester vil vi jobbe videre med dette utover kvelden slik at alle tjenester er oppe igjen i løpet av natten. Vi er lei oss for ulempene dette medfører deg som kunde.»

Rettes i natt

Og for de berørte, kan det ta tid før ting er på plass igjen.

- Systemene våre vil trenge vedlikehold som vil bli gjennomført i natt, da det er minst pågang på nettet. Vi vil ikke risikere mer nedetid frem til det. Så forhåpentligvis vil alle bedriftskundene hos oss våkne opp til fungerende tilleggstjenester i morgen tidlig, sier Reynir Jóhannesson, kommunikasjonsdirektør i Ice til Tek.no.

I mai feiret Ice at de hadde fått over en halv million kunder i Norge.

Omtrent 415 000 av kundene i mai var mobilkunder, mens de resterende 85 000 bruker Ice' mobile bredbånd.

