Icelands julereklame blir nektet vist på britisk TV

TV-reklamen er for politisk.

Den britiske matvarekjeden Iceland, som tidligere i år etablerte seg i Norge, har med sin julereklamefilm for høytiden valgt å sette fokus på orangutanger som er utrydningstruet på grunn av utvinning av palmeolje.

Men reklamefilmen blir ikke vist på britisk tv denne jula.

Clearcast, organisasjonen som har ansvaret for å godkjenne reklamefilmer før de vises på lufta i Storbritannia, har nemlig avgjort at reklamefilmen bryter reglene som sier at reklamefilmer med «politisk retning» er forbudt i landet, og nekter dermed TV-kanalene å vise matvarekjedens tegneseriereklame, skriver The Guardian.

Tidligere i år var Iceland den første matvarekjeden i Storbritannia som lovet å fjerne palmeolje fullstendig fra deres egne matvarer.

I land som Malaysia, som er en av de største leverandørene at palmeolje, har utvinningen av palmeolje bidratt til at orangutangen nå har status som kritisk utrydningstruet.

Greenpeace: - Sertifisert palmeolje er ikke bærekraftig likevel

- Dette året ønsket vi å gjøre noe annerledes med julereklamen vår, som folk har ventet lenge på. Kulminasjonen av vårt palmeoljeprosjekt er å gi våre kunder muligheten til en orangutang-vennlig jul, og vi ønsket at dette skulle reflekteres i vår reklame, sier Richard Walker, markedsdirektør i Iceland, til Metro.

- Dessverre vil reklamefilmen aldri nå tv-skjermene, men vi håper at kundene våre vil se filmen, som løfter engasjementet rundt viktige globale utfordringer, i sosiale medier, legger han til.

Den animerte reklamefilmen er laget av organisasjonen Greenpeace, som Iceland har inngått en samarbeidsavtale med.

Iceland har i dag to butikker i Norge - i Asker og i Larvik.

