IEA-topp Fatih Birol ut mot «elbil-myte»

IEA-topp Fatih Birol langer ut mot de som tror at elbiler betyr slutten på oljealderen: - Det er ikke galt, det er veldig, veldig galt.

- Veldig mange tror det at elbiler er slutten på oljealderen. Det hører jeg på møter, konferanser, og på Twitter og slike steder, sier sjeføkonom Fatih Birol i Det internasjonale energibyrået (IEA) til Nettavisen.

Birol, en av verdens fremste eksperter på energimarkedene, deltar tirsdag på Equinors høstkonferanse.

Der presenterte han frem IEAs årlige energirapport, som regnes som verdens mest innflytelsesrike av sitt slag.

Han benyttet anledning til å avvise det han oppfatter om myter om elbilene, nemlig at elbiler betyr slutten på oljealderen og at det er redningen for klimaet.

- Det er ikke galt, det er veldig veldig galt, sier han.

Han mener slike feiloppfatninger om elbilene er potensielt veldig skadelige.

- Alle har sin egen favorittløsning på klimaproblemene og tror de kan løse dem med sin metode. Det som er galt med det er at det kan gi feil inntrykk for beslutningstakerne, altså politikere og statsledere. Sterke subsidier av elbiler er bra, men ingen løsning alene, sier Birol.

Fortsette å vokse

Han understreker at oljeetterspørselen globalt vil forsette å vokse, men på et lavere nivå enn før.

- Det handler litt om elektriske biler, men i større grad at nye biler blir mer energieffektive, sier IEA-toppen.

Han mener dette også er noe norske politikere bør notere seg. Selv om Norge står for kun to prosent av verdens oljeproduksjon, vil denne andelen i aller høyeste grad fortsatt trenges i fremtiden.

- Norge er viktig, ettersom landet er en stabil og pålitelig oljeprodusent. Slik sett er bidraget deres veldig høyt verdsatt, sier Birol.

- Norsk økonomi blir ødelagt

Birol er klar over at mange i Norge har tatt til orde for å fase ut norsk oljeproduksjon i løpet av noen tiår. De inkluderer AUF og Miljøpartiet de Grønne, som begge har tatt til orde for avvikling innen midten av 2030-tallet.

- Det er opp til det enkelte land, personer og parti å gjøre hva de vil, men de må huske på hva som er konsekvensene. Er Norge det eneste landet som kutter ut oljeproduksjonen, vil det skje to ting. Det ene er at det vil ha ingen effekt på globale utslipp. Det andre er at økonomien i Norge blir ødelagt, sier Birol.

- Kan det være et sterk signal for andre oljeproduserende land, slik at det også de legger ned sin oljeproduksjon?

- Jeg tror ikke noen andre land vil følge Norge hvis de gjør det. Jeg beklager å måtte si deg det, sier Birol og ler.

Liten andel

IEAs tall viser at biler kun utgjør 20 prosent av verdens oljeforbruk og åtte prosent av verdens CO2-utslipp.

- Vi støtter satsingen på elbiler for de som har råd til det, men det er fortsatt 92 prosent som gjenstår. Derfor mener vi i IEA at man må ha en mye bredere fremgangsmåte for å løse klimaproblemene, sier Birol.

- Samtidig er jo ikke åtte prosent av verdens utslipp et ubetydelig tall?

- Nei, men man må huske at hele bilparken ikke kommer til å bli hel-elektrisk på veldig land tid ennå, sier Birol.

- Skadelige

Han viser til at i dag er under to prosent av de nye bilene som selges globalt er elektriske biler. Over 98 prosent er altså bensin- og dieselbiler.

- Vi venter at andelen elbiler skal øke fra tre millioner ebiler i dag 300 millioner i 2040. Det er fortsatt bare en liten andel av verdens biler, sier Birol.

- Fly utgjør en stor andelen av verdens klimautslipp. Hva tror du blir effekten av elfly?

- Dette er fortsatt veldig langt inn i fremtiden, det er ikke en løsning for i dag, i morgen eller i overimorgen, sier Birol, som understreker at han håper man fortsetter å se på mulighetene. Bioenergi, som bioetanol og trevirke, ser han også på som en mulig løsning.

- Samtidig kan det hende at man kan redusere utslippene fra fly på andre måter, som ved bruk av moderne bioenergi, sier Birol.

