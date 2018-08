Ikea vil ikke konkludere om nye varehus før i desember

Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø venter i spenning, men Ikea sier de trenger mer tid før de konkluderer om nye varehus.

Fire steder i Norge venter fortsatt på en avklaring på hva møbel- og interiørgiganten Ikea vil lande på når det gjelder nye varehus. Både i Vestby kommune i Follo sør i Akershus, på Danebo mellom Larvik og Sandefjord, i Ålesund og i Tromsø hilser de Ikea velkommen. Men tidligere har Ikea varslet at alle konsernets utbyggingsprosjekter i Norge er satt på vent.

Nå sier Ikea i en pressemelding at de er i gang med evalueringen av alle utbyggingsprosjektene og at konklusjonen vil foreligge i desember.

- Ny kurs

- Vi skal benytte anledningen til å stake ut en ny kurs for å forme fremtidens handel, basert på alt vi vet om hvordan folk lever livene sine hjemme og hva de ønsker. I lys av dette evaluerer vi alle våre nye utbyggingsprosjekter i Norge, sier Clare Rodgers, administrerende direktør i IKEA Norge.

- Endringer i varehandelen

I desember 2017 forsikret Ikea at planene om et varehus på Danebo i Vestfold sto ved lag. Da var det halvannet år siden grunnarbeidene ble påbegynt. I Vestby i Akershus kjøpte Ikea en nesten 100 mål tomt for 80 millioner kroner i 2017. Da kommuniserte selskapet at tomta i Vestby Næringspark Øst var tenkt benyttet til eksternt lager, skrev Østlands-Posten i fjor. Omtrent samtidig kommuniserte Ikea at de var i tenkeboksen om nytt varehus på Moa i Ålesund og i Tromsø.

- Med bakgrunn i endringene vi ser i varehandelen kan vi ikke bygge de samme varehusene som vi gjorde for 30 år siden, uttalte Kristian Willanger, kommunikasjonsrådgiver i Ikea, til Sunnmørsposten den gang.

Da var tomt kjøpt og arbeidet med reguleringsplan i gang.

