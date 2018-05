Inflasjonen i eurosonen lavere enn ventet i april

Inflasjonen i eurosonen sank uventet i april. På ett år har konsumprisene steget med 1,2 prosent, mens økonomene hadde ventet 1,3 prosent.

Inflasjonen ligger dermed et godt stykke under Den europeiske sentralbankens målsetting om en inflasjon på like under 2,0 prosent.

I mars lå prisene 1,3 prosent høyere enn ett år tidligere, mens de i februar lå bare 1,1 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

Inntil mars hadde eurosonen opplevd flere måneder på rad med synkende inflasjon.

