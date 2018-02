Innførte svindyr parkering: Når gjør Bane Nor retrett

Bane Nor innførte ordning som ville koste pendlerne opp til 1.290 kroner mer i måneden. Nå snur de.

"Bane NOR har lyttet til kundene og innfører pendlerparkering ved fire stasjoner i Asker, to i Bærum og fire i Oslo", skriver den statlige etaten i en melding til Nettavisen fredag.

Bane Nor har i løpet av de siste fjernet 4000 parkeringsplasser, primært i Oslo-regionen. Ved flere av disse parkeringsplassene gikk det fra å være gratis parkering til å koste mellom 40 og 60 kroner dagen. Det betyr at pendlerne som parkerer fast ved stasjonen, må ut med hele 1.290 kroner i måneden.

Færre parkerte

Ved Grorud, Ljan, Høybråten og Kjelsås stasjoner i Oslo ble det innført bare dagparkering fra 1. februar. Den svindyre ordningen gjorde at folk droppet å bruke parkeringen.

- Vi har nå fått noen ukers erfaring med å tilby kun dagparkering ved Grorud, Høybråten og Kjelsås stasjoner i Oslo. Vi konstaterer at bruken av parkeringsplassene ved disse stasjonene har blitt sterkt redusert. Dette var ikke var vår intensjon, sier direktør for stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom i meldingen.

Han sier at i tillegg har vi de siste dagene fått flere konstruktive tilbakemeldinger fra kundene som parkerer ved Billingstad, Hvalstad, Vakås, Høn, Slependen, Blommenholm og Ljan.

- Budskapet har vært at pendlerne må prioriteres. Nå kommer vi derfor kundene i møte og innfører pendlerparkering ved alle disse ti stasjonene, sier Johansen i meldingen.

Koster 250 kroner i måneden

Pendlerparkering innebærer at pendlerne betaler 250 kroner i måneden for å parkere ved stasjonene. Dette er fortsatt en god del dyrere enn gratisparkering, men rimelig sammenliknet med kun dagparkering.

- Ved å innføre pendlerparkering, sørger vi for at de fleste parkeringsplassene ved stasjonen blir reservert for togpendlere innenfor vanlig pendlertid. Parkeringsplassene som avsettes til pendlerparkering, vil i tiden mellom kl. 05 og kl. 17 på hverdager, ikke lenger kunne opptas av andre. På kveldstid og i helgene kan plassene benyttes av alle, gratis, sier Ruud Johansen.

