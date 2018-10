Instagram hadde problemer, det fikk Twitter til å reagere.

Instagram hadde nedetid onsdag. Det er uklart hvorfor den populære tjenesten var nede.

Når man prøvde å komme inn på Instagram fikl man opp følgende tekst: 5xx Server Error

Litt over 2,2 millioner nordmenn er på Instagram. Ifølge nettstedet Down Detector rammet sammenbruddet brukere i blant annet USA, Europa, Asia og Australia.

Verken Instagram eller eieren Facebook har kommentert saken.

Populær tjeneste

I andre kvartal i år hadde 83 prosent av befolkningen over 18 år profil på Facebook, 63 prosent hadde profil på Snapchat og 54 prosent hadde profil på Instagram, viser en undersøkelse fra Ipsos, publisert i juli i år.

I andre kvartal gikk likevel den daglige bruken av Facebook og Snapchat ned. I perioden brukte 83 prosent Facebook daglig, noe som er den laveste daglige bruken i andre kvartal siden 2015.

For Snapchat var den daglige bruken 71 prosent, som er det laveste i andre kvartal siden 2016.

Instagram opplevde på sin side en økning i den daglige bruken. 61 prosent av de norske brukerne var innom Instagram daglig fra april til juni, som er den høyeste daglige bruken Ipsos har registrert noen gang.

Tall publisert i august i år viser at 80 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker sosiale medier. Det er blant de middelaldrende bruken øker mest, ifølge SSB.

Andelen nordmenn som bruker sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat, har økt med 9 prosentpoeng siden 2015, rapporterer Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tall publisert i Resumé onsdag, viser at Facebook-aktiviteten minsker kraftig i Sverige, mens Instagram vokser raskt.

Ferske tall fra USA viser også at Facebook har tilbakegang, melder Yahoo Finance.

Slik reagerte Twitter

Mange tok til Twitter da Instagram var nede. Se hvordan brukerne der reagerte:

instagram models when they found out ig died. #instagramdown pic.twitter.com/93g2BYfCEU — ig: rvmantic (@xgiuxq) 3. oktober 2018

Instagram team trying to fix the bug#instagramdown pic.twitter.com/UfJda1QKTr — Gerard Hunter (@GerardHunter12) 3. oktober 2018

Every single Instagram model right now trying to log on Instagram #instagramdown pic.twitter.com/Kd7iAnHAKK — Jesse D Lifson (@jdlifson2184) 3. oktober 2018

Twitter now that Instagram is down. pic.twitter.com/GuTslV6jLq — Rey (@renhoeracing) 3. oktober 2018

@ me coming to twitter when instagram won’t load #instagramdown pic.twitter.com/1Gh8h0fmpt — itsteagss (@itsteagss) 3. oktober 2018

What to do when #Instagram is down?? pic.twitter.com/iWrlFsgRFP — Swimwear on show (@Swimwearonshow) 3. oktober 2018

