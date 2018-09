Instagrams grunnleggere gir seg

Gründerne bak bildedelingsappen Instagram gir seg i selskapet «for å utforske sin egen nysgjerrighet og kreativitet». De to oppgir ingen annen årsak.

I 2010 skapte Kevin Systrom og Mike Krieger Instagram og opplevde raskt suksess. I dag har bildedelingsappen godt over en milliard brukere.

- Mike og jeg er takknemlige for de siste åtte årene med Instagram og de siste seks med Facebook-teamet. Vi har vokst fra å være 13 folk til å bli over 1.000 ansatte på kontorer over hele verden, skriver Systrom i en pressemelding.

Facebook kjøpte Instagram for en milliard dollar i 2012, på et tidspunkt da appen hadde 31 millioner brukere og ikke tjente penger på annonser.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg kaller Systrom og Kriger «ekstraordinære produktutviklere» og sier han ser fram til deres neste påfunn. I pressemeldingen opplyser Systrom at de to vil gi seg i løpet av noen få uker.

