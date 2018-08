Intern forskerkommentar pinlig for Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet publiserte kronikk med intern forsker-kommentar. Avslørende, mener oljeforkjemperne.

I en kronikk signert Havforskningsinstituttet i Dagens Næringsliv (DN) konkluderer instituttet med at Lofoten ikke bør åpnes for oljeaktivitet.

Da den samme kronikken ble publisert på Havforskningsinstituttets hjemmeside, var den imidlertid i en kort periode utstyrt med en intern forskerkommentar som tilsynelatende står i motstrid til resten av budskapet, skriver DN.

«Dette kan vi ikke si. Vi sier at det er de tidlige livsstadiene som er spesielt sårbare for oljesøl. Og et betydelig utslipp kan ramme nær hele årsproduksjonen av lokalt tilpassede arter. Men vi har ikke belegg for å si at den voksne del av bestanden rammes annet enn gjennom sviktende rekruttering og kan dermed heller ikke påstå at bestanden står i fare for å bli utradert».

Leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (tidligere finans- og fiskeriminister) i Norsk olje og gass. Her avbildet i 2017.

Leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (tidligere finans- og fiskeriminister) i Norsk olje og gass reagerer sterkt på den avslørende kommentaren, ifølge DN. Han mener Havforskningsinstituttet har underslått et helt essensielt forbehold fra den publiserte kronikken – nemlig at det ikke er fare for bestanden av lofottorsk. Schjøtt-Pedersen irriterer seg også mektig over at instituttet har publisere en Lofoten-film i sosiale medier som han mener bærer preg av å være et politisk budskap, skriver DN.

Programleder Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet var en av forfatterne av kronikken. Han bestrider at den betyr det Schjøtt-Pedersen og oljeforkjemperne mener den betyr.

