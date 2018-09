Investorkollega om kollapsen til krafttrader Einar Aas: «Sjokkerende og trist»

I den idylliske sørlandsbyen Grimstad slår nyheten om fallitten til krafttrader Einar Aas ned som en bombe.

Investor Jan Sigurd Otterlei har en liten andel i tomteselskapet El Unico i Marbella i Spania sammen med Einar Aas. Aas skal ha investert over 200 millioner kroner i spanske eiendomsprosjekter de siste årene. I Norge har Aas en boligportefølje trolig verdt minst 150 millioner kroner.

Han uttaler til Agderposten (krever abonnement) fredag at han er sjokkert over at Aas er på vei mot personlig konkurs.

- Dette er sjokkerende og trist, uttaler han til Agderposten.

Les også: Krafttrader Einar Aas i trøbbel - boliger til 150 millioner kroner kan bli tvangssolgt

Otterlei presiserer overfor lokalavisen at han ikke kjenner Aas personlig og ikke har hatt annen kontakt enn i forbindelse med eiendomsselskapet i Marbella.

- Veldig trist



Garasjeprodusent Torbjørn Igland i Grimstad kjenner imidlertid Einar Aas godt. Han stemmer i med Otterlei i at han finner det hele veldig trist. Også styreleder Per Gunnar Topland i den lokale sportsklubben Jerv har hatt mye å gjøre med Aas. Han forteller at Aas har betydd og fremdeles betyr mye for klubben.

Les også: Spillet er over for landets mest ukjente milliardær

Leder for NHO Agder Siri Mathiesen mener situasjonen som har oppstått først og fremst er trist for Aas og hans nærmeste familie. Men også for kommunen er det leit.

- Dette her slår vel rett inn på bunnlinja i kommunebudsjettet, sier Mathiesen til Agderposten.

Rådmann i Grimstad kommune Tone Marie Nybø Solheim uttaler til Grimstad Adresssetidende (krever abonnement) fredag at det er mulig Aas-saken blir tema på dagens formannskapsmøte.

Går mot personlig konkurs



Aas, som på rekordtid har blitt milliardær via egenhandel i kraftkontrakter, går mot personlig konkurs etter å ha satset med skyhøy risiko på at strømprisene (kraftprisene) mellom Tyskland og Norge ville minke utover høsten. Det stikk motsatte skjedde.

Tapene kan være på over to milliarder kroner. Aas har personlig tapt 1,3 milliarder (posisjonene er solgt, alt er tapt). I tillegg skal Nasdaq ha tapt 100 millioner euro av sine sikringsmidler.

Dersom Aas går personlig konkurs må han trolig se i øyenene at hele hans boligimperie blir tvangssolgt. De fleste eiendommene befinner seg i hans hjemby Grimstad, men han eier også eiendommer blant annet på Tjuvholmen i Oslo.

Mest sett siste uken