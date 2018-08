Is-nyhet får kald mottakelse

Nettavisens testpanel lot seg ikke begeistre av Hennig-Olsens nye lakris-is.

Tusenvis av lakriselskende isspisere fikk vann i munnen da Hennig-Olsen

lanserte sin nye Soft-Shake med lakris og gullflak. Det var bare ett

problem: nyheten ble sluppet 1. april.

Men tilbakemeldingene var så formidable at isprodusenten bestemte seg raskt for at spøken faktisk skulle bli virkelighet.

- Vi er overveldet over responsen, og syns det er fantastisk at så mange engasjerer seg i iskremen vår. Det motiverer oss virkelig, og er bakgrunn for at vi har kastet oss rundt og nå gjør denne virkelig. Det må være den raskeste innovasjonsprosessen i Hennig-Olsens historie, forteller Paal Hennig-Olsen på selskapets Facebook-side.

Nå har Nettavisen testet isen, men testpanelet mente ikke isen sto i stil med den formidablet opprinneleseshistorien.

Middels

Til sammen har tretten medarbeidere smakt på isen og gitt karakter.

Sju medarbeidere ga isen terningkast fire, to ga den terningkast tre, tre terningkast to og én terningkast én med kommentaren «Hvis is var fra helvete...». Ingen ga isen fem eller høyere, og snittkarakteren blir dermed en høyt middels treer.

SKEPTISK: Mange mener lakris-isen smaker for lite lakris.

Mange reagerer negativt på den svarte fargen på isen. Svart is gir deg nemlig en svart munn. Søler du den, er flekkene dessuten vanskelige å fjerne. Serveres den isen til barn, kan du dermed fort få et problem.

«Helt middels! Smaker for mye karamell. Minus for svart kjeft», skriver en av deltakerne.

- Smaker lite lakris

Panelet mener smaken er «helt grei», men at det trolig blir i overkant å spise et helt beger på 0,25 liter.

«God smak, men en hel boks kan nok bli mye. Sjokolade er fortsatt favoritten», mener en av deltakerne.

Mange mener også at lakris-isen ikke smaker så mye lakris.

«Smakte ikke ordentlig lakris», skriver en deltaker.

«Helt grei smak. Litt salt. Lite lakris. Vil ikke spise mye av den», skriver en annen og gir isen terningkast to.

