Italia er i resesjon

Italia er offisielt inne i en økonomisk resesjon etter at bruttonasjonalproduktet har krympet to kvartaler på rad.

Nye tall for utviklingen i fjerde kvartal ble lagt fram torsdag. De viste at bruttonasjonalproduktet (BNP) sank med 0,2 prosent.

I tredje kvartal i fjor krympet den italienske økonomien med 0,1 prosent.

Italia var et av landene som ble hardt rammet av finanskrisen for ti år siden. Nå er Italia den eneste økonomiske stormakten, og det eneste EU-landet, som igjen er inne i en resesjon.

Her kommer bedringen

Statsminister Giuseppe Conte sa onsdag at han ventet negative tall, og at han ikke venter økonomisk bedring før i andre kvartal.

Landets populistiske regjering lå i fjor i konflikt med EU om det italienske statsbudsjettet. EU nektet å godta regjeringens opprinnelige forslag siden underskuddet på budsjettet var for stort.

Underskuddet

Til slutt ble det enighet om et statsbudsjett med et underskudd på 2,04 prosent. Italias statsgjeld ligger på over 130 prosent av BNP, mer enn det dobbelte av eurosonens maksgrense på 60 prosent.

Også ellers i eurosonen har veksten dabbet av, og usikkerhet rundt Storbritannias EU-utmelding antas å være én av årsakene.

(©NTB)