Italiensk våpenprodusent saksøkes for salg til Saudi-Arabia

Flere organisasjoner saksøker en italiensk våpenprodusent for salg av våpen til Saudi-Arabia, som angivelig benytter dem i sin krigføring i Jemen.

Menneskeretts- og fredsorganisasjonene hevder at det er funnet fragmenter av bomber produsert av RWM Italia på bakken i Jemen.

Bombene skal ha blitt benyttet i et angrep mot Deir al-Hajari sør i Jemen i oktober 2016, der en familie på seks ble drept, blant dem en gravid kvinne og de fire barna hennes.

RWM Italia er et datterselskap av den tyske våpengiganten Rheinmetall, og bombene skal være produsert på Sardinia.

De tre organisasjonene Mwatana of Jemen, Rete Italiana per il Disarmo og European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) mener at ledelsen i den italienske våpenprodusenten må straffeforfølges, sammen med den statlige italienske instansen som gir eksportlisens for salg av våpen (UAMA).

Det at italienske myndigheter har åpnet for våpeneksport til Saudi-Arabia, fritar ikke RWM Italia for ansvar dersom våpen de leverer benyttes i massakrer på sivile, mener saksøkerne.

