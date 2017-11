Ivar Tollefsen kjøper leilighetskompleks for 870 millioner kroner

Ivar Tollefesens Heimstaden har kjøpt en boligprosjekt i Danmark for 870 millioner kroner.

Det er i Østerbro i København at Heimstaden har gjort sitt seneste eiendomskjøp. Det skriver Estate Nyheter tirsdag.

Selskapet, som eies av Ivar Tollefsen, betaler 680 millioner danske kroner (870 millioner norske kroner) for boligprosjektet Scherfigs Have i Scherfigsvei i Østerbo i København. Det totale arealet blir på 12 800 kvadratmeter, og det bli oppført 114 leiligheter, samt 117 underjordiske parkeringsplasser.

– I kvartalene rundt omkring Scherfigs Have er det en blanding av gammel og ny bebyggelse, hvor nærheten til havet i kombinasjon med gjennomgående høy kvalitet skaper en unik eiendom. Vi er glade for å kunne fortette vår ekspansjon i den danske hovedstaden, med ytterligere et fint prosjekt å tilby flere familier i København, sier Magnus Nordholm i Heimstaden til Estate Nyheter.

Heimstaden har satset tung på boligprosjekter i Danmark den seneste tiden. Selskapet har kjøpt en eiendomsportefølje i Danmark verdt nesten 12 milliarder kroner i løpet av kort tid.

«Prisene har siden hentet seg langsomt inn igjen, og det er først nå vi ser en kraftfull opphenting i Danmark, først og fremst i København-regionen. Ved en sammenligning mellom sentrale Stockholm og sentrale København, ser vi i dag en kraftig prisforskjell, hvor Stockholm har et nivå på boligrettsmarkedet som er 60 prosent høyere priset enn eierleiligheter i København. Det finnes ingen fundamentale forhold som rettferdiggjør denne forskjellen mellom to hovedsteder i Norden», forklarte Heimstaden som årsak til de store kjøpene i Danmark i sin siste kvartalsrapport.

