Jan Hanvold varsler mulige oppsigelser i Visjon Norge

Jan Hanvold har varslet sine ansatte om mulige oppsigelser på grunn av en større inntektssvikt.

«Vi ønsker at alle fast ansatte møter til kick off i morgen mandag. Da vi som bedrift må gå til innskjerpelser og eventuelt oppsigelser.»

Det er meldingen som TV Visjon Norge-grunnleggeren Jan Hanvold sendte til sine ansatte søndag, skriver NRK, der han varsler at den omdiskuterte tv-kanalen sliter på grunn av en større inntektssvikt i 2018.

Du kan se flere av hans omstridte videoer øverst i saken eller nedover i artikkelen.

DRAMMEN KOMMUNE: - Visjon Norges virksomhet er ulovlig

Kanalen har gått på et stort underskudd som ifølge Hanvold «ikke kan fortsette», og varsler altså at kanalen kan komme til å måtte si opp ansatte.

Meldingen ble sendt til de ansatte søndag kveld klokken 20.41, skriver statskanalen.

Hanvold har lenge vært kritisert fra en rekke hold for sine løfter om velsignelse til de faste giverne til tv-kanalen.

LES MER: TV-predikant sender ut «tiggerbrev» - kanalen gikk 9,5 millioner i overskudd

Hanvold ble særlig kjent etter NRK Brennpunkts reportasje Pengepredikanten høsten 2016, der tv-kanalen gikk etter predikanten med lupe for å se hvordan drammenseren de siste 15 årene har klart å samle inn rundt 1 milliard kroner til sitt nettverk av private selskaper.

I 2015 hadde tv-kanalen en samlet inntekt på 95 millioner kroner, og mesteparten av disse pengene var gaver fra tv-seere.

VIDEO: - Hån djevelen ved å gi 1500 kroner til oss

Siden da har imidlertid inntektene stupt, og kanalen gikk på et underskudd på 7,1 millioner kroner i 2016. Takket være reduserte kostnader klarte TV Visjon Norge å komme ut med et resultat på 700.000 kroner etter skatt i 2017, men nå ser det altså ut til at kanalen må skjære ytterligere ned for å unngå et betydelig underskudd.

Mest sett siste uken