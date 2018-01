Jan Petter Sissener: - Brødboksens gamle styre burde svartelistes

Investoren mener Brødboksen har vært for «vekstkåte».

Mandag kveld ble det kjent at Brødboksen.no legger ned driften, med begrunnelse om at det var «vanskelig å finne den riktige balansen mellom vekst, effektiv drift og lønnsomhet».

Tirsdag slo de seg konkurs, med en gjeld på 22,7 millioner kroner.

- Burde svartelistes



Investor Jan Petter Sissener, som kjøpte aksjer for over 220.000 kroner i selskapet, synes Brødboksen har hatt et godt produkt, men mener de har vært for vekstkåte. I et intervju med Dagens Næringsliv går Sissener hardt ut mot Brødboksens gamle styre.

– Brødboksens gamle styre burde svartelistes, sier Sissener og fortsetter:

– Generalforsamlingene har vært en farse. Styret har vært dårlig forberedt og møtte ikke engang opp på den første forsamlingen i desember. De har overhodet ikke gjort jobben sin, sier Sissener.

Sissener forteller at det ble valgt et nytt styre på den første generalsamlingen i desember 2017, men at dette i stor grad besto av managementet.

- Voksesmerte



Gründer og daglig leder i Brødboksen, Arnulf Refsnes, satt selv i styret og ønsker ikke å kommentere Sisseners uttalelser om styret. Men at selskapet har vært for «vekstkåte», er han enig i.

- Vi vokste 800 prosent i fjor, og det medførte en voksesmerte som vi ikke klarte å håndtere. Det er veldig beklagelig, sier Refsnes til DN.

Refsnes har bakgrunn som modell og værmann på TV Norge. I 2014 startet han altså Brødboksen, som skulle levere melk og brød på norske dører.

BRØDBOKSEN og daglig leder Arnulf Refsnes er gått konkurs.

- Bredt spekter av interessenter



Bostyrer Erik Sandstrø jobber nå med å gjøre selskapet klart for salg, melder Finansavisen.

Til byfogden er det opplyst at gjelden ligger på 22,7 millioner kroner i Brødboksen Twd og 23 millioner kroner i datterselskapet BB Bud og Distribusjon, altså er totalbeløpet på 46 millioner kroner.

Ifølge Sandstrø er det flere som har meldt sin interesse.

- Det er et ganske bredt spekter av interessenter. Noen er mer industrielle, andre er i tilstøtende eller i en lignende operasjon, sier Sandstrø til Finansavisen.

Mest sett siste uken