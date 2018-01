JetBlue gir hele skattekuttet på 170 millioner til sine ansatte

Julaften kom rekordtidlig for de ansatte i JetBlue.

NEW YOR (Nettavisen): - Vi mener at disse skatteendringene er positive for vårt selskap og gir oss anledningen til å gjøre positive ting for våre ansatte, våre kunder og aksjeeiere, sier administrerende direktør Robin Hayes i JetBlue i en pressemelding.

Selskapet får i 2018 en skattereduksjon på 21 millioner dollar, skriver New York Daily News. Dette tilsvarer rundt 170 millioner norske kroner.

Disse pengene gir selskapet i bonus til alle 21.000 som var ansatt der 31. desember 2017, bortsett fra administrerende direktør selv, samt hans visepresidenter.

Det betyr at hver ansatt får tusen dollar i bonus, eller drøyt åtte tusen kroner.

De ansatte får bonusen i slutten av februar, skriver avisen.

Skattereduksjonen til JetBlue er en konsekvens av at president Donald Trump og Kongressen i desember stemte fram en skattereform som senker selskapsskatten fra 35 til 21 prosent.

Tidligere denne uka besluttet også American Airlines og Southwest Airlines at de vil gi sine ansatte en bonus på tusen dollar som en følge av at selskapsskatten reduseres med 14 prosent.

American Airlines har 130.000 ansatte, mens Southwest var oppført med 53.500 for et år siden.

Mest sett siste uken