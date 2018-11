John Arne Riise og kona Louise Angelica Riise har solgt huset

Den tidligere Liverpool-spilleren og kona har solgt huset sitt på Hessai Ålesund.

Huset som ligger i sjøkanten på Hessa ble lagt ut på finn.no i oktober, med en prisantydning på 8,8 millioner kroner. Det var 850.000 kroner mer enn den tidligere Liverpool-spilleren kjøpte eneboligen for.

- De har gjort noe, det har vært mer overflatebehandling. De har fiksa litt på kjøkkenet, de har gjort litt på veggene, de har malt litt og sånne ting, sa Riises manager Erland Bakke, for noen uker siden.



Bruksarealet på boligen er på 372 kvadratmeter.

BOLIGEN: Denne boligen eide Riise-paret ved sjøkanten på Hessa i Ålesund.

Vil ikke avsløre sum

Sunnmørsposten omtalte saken først for noen dager, men Bakke er fortsatt like lite snakkesalig om salget.

- Selger og kjøper er fornøyd med salgssummen. Det var en effektiv prosess, hvor de slapp å ha ekstra visninger. Jeg har ingen kommentar til om huset ble solgt for over eller under prisantydning. Det er en konfidensiell avtale mellom begge parter, sier Bakke til Nettavisen.

Riise-paret la ut boligen til salgs, fordi de ønsker å flytte til Østlandet og nærmere familien.

- Grunnen for salg er at det er ingenting som holder de igjen i Ålesund, og de har hatt et ønske om å flytte nærmere Østlandet og familien. De er veldig glad i Ålesund, men har et ønske om å flytte nærmere familien, sa Bakke til Nettavisen for noen uker siden.

FLYTTER: John Arne Riise og Louise Angelica Riise vil bosette seg på Østlandet.

Fortsatt noen måneder til

Flyttingen til Østlandet blir imidlertid ikke med det første. Paret beholder huset i noen måneder til.





- Nå jobber de aktivt for å finne seg et nytt sted å bo, men det er ikke noe hastverk enda. Det er ikke overtagelse før 1. mars, og John Arne Riise har også en leilighet i Malta, forteller Riises manager.







