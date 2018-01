Johnson Oil-saken: To og et halvt års fengsel for skatteunndragelse

Jan Ingolf Kristiansen er i Oslo tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for skatteunndragelse og for å ha unnlatt å levere selvangivelse i flere år.

Økokrim fikk fullt gjennomslag i saken mot mannen som var tiltalt for å ha unndratt minst 4,4 millioner kroner fra statskassen, skriver Dagens Næringsliv.

Høsten 2013 avslørte Nettavisen den såkalte Johnsen Oil-saken (se faktaboks under).

Are Abrahamsen og hans far Jan Ingolf Kristiansen ble tiltalt for omfattende økonomisk kriminalitet for flere titalls millioner.

Abrahamsen var president i selskapet og Kristiansen var største aksjonær. Ifølge Økokrim er de groveste postene i tiltalen:

Bedrageriposten alene utgjør til sammen 20,7 millioner kroner.

De er også tiltalt for økonomisk utroskap på til sammen 8.950.000 kroner.

Økokrim har også tatt ut en tilleggstiltale på til sammen 37 millioner kroner for skattesvik.

– Siden det dreier seg om betydelig økonomisk kriminalitet, krever allmennpreventive hensyn en streng reaksjon, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Påtalemyndigheten er tilfreds med å få medhold i vår straffpåstand, og at dommen i skjerpende retning vektlegger at den grove skatteunndragelsen ble utført på en måte som gjorde lovbruddet vanskelig å oppdage, skriver førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til avisen.

Retten har lagt liten vekt på det forsvareren og vitner har forklart om at tiltaltes sønn skal ha vært hjernen bak skatteunndragelsen.

– Selv om det skulle være tilfelle, har tiltalte med åpne øyne bidratt aktivt til lovbrudd som ga ham betydelige skattemessige besparelser, heter det i dommen.

Mannens forsvarer er syk og har ikke fått lest hele dommen og har dermed ikke vært i stand til å kommentere den. Avisen har heller ikke fått tak i den dømte mannen.

Fakta: Johnsen Oil-saken

Høsten 2013 omtalte Nettavisen først, og avslørte, at flere kriminelle var tilknyttet det danskregistrerte selskapet Johnsen Oil. Nettavisen omtalte også at Are Abrahamsen og hans far Jon Ingolf Kristiansen hadde blåst opp verdien på selskapet, som ble verdsatt til ti milliarder kroner på det meste. Far og sønn eide 85 prosent av selskapet. Økokrim mener Abrahamsen og Kristiansen lurte en rekke investorer, blant annet ved å presentere falske verdivurderinger, regnskapstall, rapporter og at de ga falske løfter om å børsnotere selskapet. Etter at Nettavisen omtalte forholdene startet Økokrim en omfattende etterforskning som resulterte i en tiltale på omfattende grov kriminalitet. Hovedposten i tiltalen er: Bedrageriposten alene utgjør til sammen 20,7 millioner kroner.



De er også tiltalt for økonomisk utroskap på til sammen 8.950.000 kroner.



Økokrim har også tatt ut en tilleggstiltale på til sammen 37 millioner kroner for skattesvik.

Den økonomiske kriminaliteten utgjør i sum i overkant av 55 millioner kroner, får Nettavisen opplyst av personer med kjennskap til etterforskningen. Økokrim mener selskapet aldri produserte verdier og at det ikke er produsert et eneste oljefilter. Navnet til to norske oljetopper ble misbrukt i forbindelse med forsøket med å lokke investorer til å kjøpe aksjer i selskapet. Gjennom et nettverk av falske meglerhus i Tyskland og på Mallorca, såkalte boilerrom, var store aksjeposter solgt til tyske pensjonister. Flere aksjonærer har gått til politiet. I april 2015 ble Kristiansen pågrepet av politiet. Abrahamsen ble også pågrepet, men av politiet i Spania. Til saken er det kalt inn over 50 vitner og saken starter opp tirsdag 3. oktober og varer frem 22. desember. Kilder: Nettavisen og Dagens Næringsliv

