Jonas Gahr Støre langer ut mot Bård Hoksruds klimatanker

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre langet ut mot landbruksministerens usikkerhet om klimaendringer på landbruksmesse.

- Jeg tror at mennesket kan påvirke klimaet. Men det er viktig for meg å påpeke at dette er et sammensatt tema, sa landbruksminster Bård Hoksrud til Nationen etter at han deltok i debatt om landbrukspolitikk under Dyrsku´n i Seljord.

Tidligere denne uken avviste Hoksrud å svare Dagsavisen på om han tror på menneskeskapte klimaendringar.

Gahr Støre, som også var tilstede på Dyrsku´n, sa at det en politiker tror på også får konsekvenser for den politikken personen fører, skriver Nationen.

- Det du tror på får politiske konsekvenser. Om en er usikker på om klimaendringene er menneskeskapte vil det føre til en svakere politikk, sa Støre ifølge Nationen.

Støre mener også at ministerens usikkerhet om klimaendringer gjør at han ikke blir i stand til å forstå hva som traff landet i sommer og sikter til den rekordlange tørken.

(Dyrsku'n er Norges største handels- og landbruksmesse som arrangeres over tre dager i september - de siste tiårene i på Dyrskuplassen i Seljord i Telemark. Arrangementet har røtter tilbake til 1850-tallet. Kilde: Wikipedia)

