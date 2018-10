Jørgen (27) måtte flytte fra familien etter vanvittig overforbruk

- Aldri vært borte i en med så mye statlig gjeld, sier «Luksusfellen»-ekspert.

Regningene har hopet seg opp sakte men sikkert for tobarnsfaren, Jørgen (27), fra Mosjøen de siste årene. For en stund tilbake bodde han med eks-kjæresten, Ida (22), som ikke hadde noen anelse om den enorme gjelden hans.

Hun begynte dog å ane ugler i mosen da Jørgen gikk tom for penger hver måned, cirka to dager etter lønning.

- Når han fikk lønn var han plutselig nyrik, men så gikk det to dager og da var han plutselig tom for penger. Han kjøpte nye ting hele tiden og vi begynte hele tiden å krangle om økonomien hans. Jeg klarte det ikke. Så jeg dro fra ham, sa Ida under programmet «Luksusfellen», som sendes på TV3 onsdag kveld. Se videoklipp øverst i saken.

Dermed måtte Jørgen forlate leiligheten og han flyttet inn med lillebroren sin. Men han ville mer enn noe finne annet få Ida tilbake, så han kunne bo med henne og barna. Derfor kontaktet han eskpertene i «Luksusfellen».

Les også: «Luksusfellen»-eksperten: - Du prioriterer utseendet framfor barna

TØFF SITUASJON: Ida (22) knekker sammen når Jørgen (27) unnskylder den store gjelden han har pådratt seg.

- Aldri sett en med så mye statlig gjeld

«Luksusfellen»-ekspertene, Lene Drange og Magne Gundersen, fikk seg et skikkelig sjokk da de gikk gjennom Jørgens økonomiske forbruk.

ÆRLIG DAME: Lene Drange avslørte for Jørgen at han nesten skyldte en million kroner. Over halvparten av gjelden skulle betales til staten.

- Jeg har aldri vært borte i noen som har så mye statlig gjeld før, sa Lene Drange forferdet, da hun så hva Jørgen skyldte (se video helt øverst).

Underveis i Dranges forklaring brast Jørgens eks-kjæreste, Ida, sammen. Småbarnsforeldrene var helt klart preget av situasjonen.

Luksusfellen-ekspertene fant raskt ut at Jørgen hadde en gjeld på nærmere en million kroner (986.000). I tillegg til det var 550.000 av dem penger han skyldte staten.

- Ekstremt mye av gjelden din er av den verste typen du kan ha, med kreditorer som ikke er villige til å forhandle med noen ting. Staten. Du skylder de 550.000 kroner. Til lånekassen, for NRK-lisen, barnehagebidrag og restskatt, forklarte Drange.

- Du lyver for deg selv



I programmet blir Drange tydelig frustrert over at Jørgen glemte å fortelle henne at han skyldte et klekkelig beløp, da han hadde fått rundt 130.000 kroner i baksmell på skatten over de to siste årene.

Det samme ble Ida, da hun fikk vite at Jørgen hadde løyet for henne om hvor han fikk penger fra til å betale en ferie for dem begge til Polen.

FORBRUKERØKONOM: Magne Gundersen konfronterte Jørgen i å lyve for Ida under programmet.

Jørgen hadde fortalt henne at han hadde fått en stor lønning og dermed fløy de avgårde til Polen. Underveis i programmet måtte han innrømme ovenfor Ida at han hadde betalt for flybillettene med Mastercard-kort. Det reagerte Magne Gundersen sterkt på.

- Dette er eksempel på hvordan du skjønnmaler, du lyver for deg selv. «Jeg betaler for det senere»! Guri, så mange ganger du har sagt det til deg selv, understreket Gundersen i programmet.

Hvordan det vil gå med Jørgen og Ida i «Luksusfellen», kan du se i kveldens episode klokken 20.30 på TV3.

Mest sett siste uken