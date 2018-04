Jubelår for Aass Bryggeri tross Rema-smell

2017 ble et rekordsalg for Aass, til tross for at bryggeriet ble kastet ut av hyllene til Rema 1000.

- Vi har hatt et veldig positivt år. Vi har hatt bra omsetningsvekst og selger dessuten flere liter øl enn året før. Det er hyggelig at norske forbrukere velger norske produkter, sier Christian Aass, daglig leder i Aass Bryggeri, til Nettavisen.

I 2017 økte Norges eldste bryggeri, Aass Bryggeri i Drammen, omsetningen til 888 millioner kroner med avgift, opp fra 827 millioner kroner året før.

Ny salgsrekord

Det er en salgsvekst på svært pene 7,4 prosent, og ny salgsrekord. Dette til tross for at Aass mistet hylleplassen i Rema 1000 nasjonalt som følge av bestevennstrategien.

En rekke andre ølprodusenter, som Mack og Hansa Borg, måtte redusere bemanningen etter å forsvunnet ut av de fleste Rema-hyllene. Aass klarte imidlertid å kompensere for bortfallet hos Rema med mer salg hos konkurrentene Coop og Norgesgruppen.

- Det er tydelig at salget hos de andre butikkene har økt. Det må det ha gjort, sier Aass.

- Rema 1000 har en fjerdedel av det norske markedet. Hvordan forklarer du at dere klarer å kompensere for det tapet?

- Det er vår jobb å lage produkter som trekker kunder. Det er de som bestemmer og har påvirkningskraft ute i butikkene, og kundene oppsøker våre produkter, sier han.

- Fortrinn mot «danske» Ringnes

Aass Bryggeri er en av de største norske ølprodusentene. Det mener Christian Aass gir dem et fortrinn i kampen mot utenlandske konkurrenter, som Rema 1000s «bestevenn» og markedsleder Carlsberg, som eier Ringnes og Frydenlund.

- Jeg tror bare forbrukene er opptatt av kvalitet og ekte norske produkter. De vil støtte opp om norsk industri og næringsliv og vil at pengene blir værende i Norge, sier Aass.

Han understreker at også bunnlinjen var positivt for Aass i året som gikk, men de ikke kan formidle disse tallene ennå.

Har fortsatt Rema som kunde

Rema 1000 selger fortsatt Aass-øl i utvalgte Rema-butikker, primært i Drammensområdet, og selger dessuten mineralvann og cider.

Han synes likevel det er leit at det er blitt ikke lenger får tak i Aass og andre øltyper i alle Rema-butikkene.

- Vi synes det er synd at vareutvalget begrenses og at forbrukene blir fratatt valgfrihet. Det er ikke bra, sier Aas.

Ølsjefen sier han er i kontinuerlig dialog om å få flere produkter inn i butikkene.

- Vi er i samtaler med Rema, de er fortsatt en kunde av oss og vi jobber kontinuerlig med å få inn flere av våre produkter, sier han.

Tøff konkurranse

Aass sier ellers at det er for tidlig å si noe om utviklingen i 2018, men at han merker at det er tøff konkurranse.

- Vi merker at det har man har gått fra 10 til 220 bryggerier registrert i Norge, men konkurransen gjør at vi skjerper oss og prøver å bli enda bedre. Vi jobber blant annet for å trekke til oss nye kundegrupper, for eksempel yngre forbrukene. Men ikke under 18 år selvsagt!

Ølsjefen er imidlertid ikke fornøyd med regjeringens innføring av sukkeravgiften, som etter alt å dømme har ført til en oppsving for grensehandelen.

- De kjøper ikke bare brus i grensehandelen. De tar med seg andre ting også. At de sukrer grensehandelen så mye er trist for norsk industri, sier han.

