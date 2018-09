Kabinansatte truer med den «største streiken noensinne» i Ryanairs historie

Det irske lavprisflyselskapet Ryanair står overfor «den største streiken noensinne» om de ansatte ikke får det som de vil.

Etter en sommer full av av streik blant pilotene, hvor Ryanair måtte avlyse flere flyvninger, er det de kabinansatte som nå viser sin klare misnøye til det irske selskapet.

I august maktet det Dublin-baserte flyselskapet å komme til enighet med streikende, irske piloter, men på fredag sendte fagforeninger fra Italia, Portugal, Spania, Belgia og Nederland ut et brev med en klar advarsel.

Foreningene truet med den «største streiken noensinne» om ikke kravene til de kabinansatte blir oppfylt, ifølge The Guardian. Etter et møte i Roma forlangte foreningene at de ansatte skulle få lokale kontrakter i stedet for irske, som Ryanair bruker rundt om i Europa.

Arbeiderne truer med å streike i den siste uken av september, og en avgjørelse er forventet å komme 13. september.

- Vi vil løse dette. Vi har ikke lyst til å streike, fortalte Fernando Gandra, direktør i den portugisisk fagforeningen SNPVAC, ifølge The Guardian.

Han sa også at de to italienske foreningene hadde pilot- og bakkemannskapmedlemmer de kunne tenke seg å invitere med på streiken til de internasjonale kollegaene.

Ryanair, som mener de har bedre jobbforhold enn de fleste andre lavprisrivalene, bekreftet fredag at de ville omgjøre en avgjørelse om å flytte 20 prosent av Dublin-basen sin til Polen. Det på grunn av skadene streike-handlingene har gjort med flybestillinger hos selskapet.

