Kai Roger bruker vanvittige summer på cola, øl og røyk: - Dette er jo helt ekstremt

Nå står han i fare for å miste gården, som har vært i familien i 150 år.

Kai Roger (36) jobber som elektriker og bor på en slektsgård i Åfarnes. Han er den femte i slektsrekka som driver gården og det ligger et stort ansvar på ham for å holde gården i drift.

Kai Roger har en samlet gjeld på nesten tre millioner kroner, og nå står han i fare for å miste gården til kreditorene, som har vært i familien i nesten 150 år.

Dyrene er borte, jordene er lånt ut og selv sitter han med gjeld til over ørene. Mye av årsaken bak Kai Rogers enorme gjeld kommer av forbruket hans på drikkevarer og sigaretter.

- Sprer nytelse i kroppen

- Det kan jo fort bli noen liter (cola) hver dag da. Ingenting som er så godt som iskald Coca cola som bare bobler nedover i halsen. Det sprer nytelse i kroppen, flirer Kai Roger, i begynnelsen av den TV3-sendte episoden av «Luksusfellen».

Nå har alvoret tatt den 36 år gamle elektrikeren, som frykter han at han må selge gården, noe som ville vært en tragedie for både for ham og resten av storfamilien.

For å redde privatøkonomien og gården bestemte Kai Roger seg for å kontakte «Luksusfellen».

Bruker 11.500 kroner på mat og drikke i måneden, alene

Økonomisk rådgiver Hallgeir Kvadsheim og ekspert, Lene Drange fra Luksusfellen blir sjokkerte over hvor mye penger Kai Roger klarer å bruke på seg selv i måneden, særlig når det kommer til drikkevarer og røyk.

Tidlig i episoden gjør de Kai Roger bevisst på at han bruker hele 11.500 kroner på mat og drikke til seg selv hver måned. Litt senere i episoden tar Kvadsheim Luksusfellen-deltageren med på en utflukt for å vise hvor mye penger han har brukt på cola, øl og røyk de siste tre årene. Og tallene er sjokkerende.

- Du har handlet inn en til to flasker cola hver dag i tre år. Det har kostet deg over 45.000 kroner, i tillegg du har brukt over 67.000 kroner på øl, forteller Kvadsheim. Det vil si at han bruker 37.000 kroner på øl og cola i årlig.

Etter den tunge nyheten gjør Kvadsheim 36-åringen oppmerksom på en ny «kamel»: Hvor mye han bruker på sigaretter.

- Du har brukt 166.000 kroner, som har gått opp i røyk (bokstavelig). Til sammen har du brukt 279.000 kroner på disse tre tingene. Pengene er bare kastet bort, når de kunne blitt brukt på gården, sier Kvadsheim fortvilet under programmet.

- Dette er helt ekstremt, fortsatte Drange, idet hun så berget med øl og sigaretter fremfor seg.

Les også: Kristian fikk et inkassobrev på 1,3 millioner kroner - 200.000 kroner var renter

Les også: Anja (48) skylder 600.000 etter kjøp av luksusvarer: - Jo dyrere, jo bedre

Les også: Før Luksusfellen var alt kaos: - Jeg har blitt et helt nytt menneske

Konfronterer det oppsiktsvekkende forbruket: - Forstår du ikke hvor alvorlig dette er?

«Luksusfellen»-ekspertene fant også ut flere andre grunner til at Kai Roger hadde opparbeidet seg den ufattelig høye gjelden.

Under programmet blir elektrikeren konfrontert med hvor mye penger han sløser. Kreditoren han skylder mest penger har allerede tatt pant i gården og han har nettopp funnet ut at han vil få 10.800 kroner i lønnstrekk fremover.

- Det må være ganske kjipt for deg. At måten du har forvaltet din privatøkonomi gjør at denne gården kan havne i andres hender. For første gang på 150 år! sier Kvadsheim til Kai Roger under Luksusfellen (se video av samtalen like over).

36-åringen gjort mange økonomiske feil, som blir nøye bemerket av Luksusfellen-ekspertene. Han har blant annet brukt penger på å forsikre en ATV som står uten motor, en bil som står uten hjul. I tillegg kjøpte han nylig en «Moccamaster» til litt over 3000 kroner, med en rente på 56 prosent. Det fikk Lene Drange til å reagere sterkt.

- Så valgte du å kjøpe en moccamaster til 56 prosent rente og vet du hva det betyr: At du skal betale 11.000 kroner for én kaffetrakter. Og så er det alle disse andre kreditorene som vi har sett at du ikke har betalt de siste seks månedene. Forstår du ikke hvor alvorlig dette er? undrer Drange oppgitt.

Hvordan det vil gå med Kai Roger i «Luksusfellen», kan du se i kveldens episode klokken 20.30 på TV3.

Mest sett siste uken