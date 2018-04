Kari Jaquesson planlegger ny reise til Syria

TV-kjendis Kari Jaquesson har startet en innsamlingsaksjon for å dra til Syria igjen. Hensikten er ifølge henne selv å skape balanse i en ensidig nyhetsdekning.

Hun opplyser til Nettavisen at hun reiser «ganske snart».

– Det jeg ønsker å gjøre, er å differensiere mediebildet som er ensidig og tendensiøst. Jeg ville vært flau hvis jeg var en norsk redaktør, for norske redaksjoner viser ikke et balansert bilde, sier Jaquesson.

Hun mener bevisene for et gassangrep mot byen Douma er fabrikkert.

Aktivister og helsepersonell i Douma har opplyst at over 40 personer ble drept i et kjemisk angrep 7. april og at det syriske regimet sto bak. Opplysningene førte til at USA, Storbritannia og Frankrike en uke senere utførte rakettangrep mot Syria. Både Syria og Russland avviser at det fant sted noe angrep.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til og opphold i Syria.

