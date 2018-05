Økende misnøye mot butikkjedene: - Kan være et forvarsel på en kommende krise

Hvis ikke butikkene tilpasser seg kundenes behov vil de bli et lett bytte for netthandelgigantene, mener Pål Silseth, leder for Norsk kundebarometer.

Årets utgave av Norsk kundebarometer er nedslående lesning for de tradisjonelle handelskjedene, melder Dagens Næringsliv.

Målingen, som gjennomføres av Institutt for markedsføring ved Hanelshøyskolen BI, måler tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Totalt 160 bedrifter er omfattet av undersøkelsen, og blant de tradisjonelle handelskjedene melder kundene fra om økende misnøye.

Stort fall



Det største fallet finner vi blant kjeder som selger bøker, glass/steintøy, sportsutstyr, klær, interiør, møbler og kioskvarer. I bunnen av årets kundebarometer ligger kjeder som Lindex, Cubus, Skeidar, Bunnpris og Joker.

I toppsjiktet av kåringen finner vi bilforhandlere, apotek, optikk, skadeforsikring og boligalarm.

– Kundetilfredsheten vi måler, er summen av alle kundeopplevelsene over tid. Disse opplevelsene kan være styrt av både service, produktene og hvordan butikkene ser ut, sier Pål Silseth, lederen for Norsk kundebarometer, til DN, og legger til at «varsellampene blinker».

- Lett bytte



Hvis ikke butikkene tar grep for å tilfredstille kundene i økende grad, vil de bli et lett bytte for netthandelgigantene, mener Silseth.

– Dette kan være et forvarsel på en kommende krise i varehandelen. Mange av disse butikkene er allerede utsatt for marginpress, og nordmenn liker netthandel, sier Silseth.

Den siste årene har en rekke butikkjeder vært preget av nedleggelser, deriblant Åhlens, Tilbords, Indiska, Jernia og H&M. Samtidig er det stadig nye butikkjeder som etablerer seg i Norge, som lavpriskjeden Normal og dagligvarekjeden Iceland.

