Kina åpner for utenlandsk eierskap i bilindustrien

Kina varsler at landet vil åpne for at landets bilfabrikker kan bli eid fullt ut av utenlandske selskaper, et krav som USA og EU lenge har fremmet.

Kunngjøringen kom mandag, få dager etter at president Xi Jinping lovet å oppheve restriksjonene på utenlandsk eierskap innen Kinas bilindustri.

Allerede i år skal begrensningene oppheves for biler som bruker alternativ energi. I 2020 skal de nye eierskapsreglene gjelde for vare- og lastebiler, og i 2022 skal det også være mulig med fullt utenlandsk eierskap av selskaper som produserer passasjerbiler, opplyser Kinas nasjonale utviklings- og reformkommisjon.

(©NTB)

Mest sett siste uken