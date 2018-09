Kinesiske myndigheter sier det er umulig å forhandle med USA mens amerikanske myndigheter opprettholder tollsatser «som en kniv mot strupen».

Uttalelsen fra Beijing kommer et døgn etter at USAs president Donald Trumps nye toll på kinesiske varer trådte i kraft.

Kinas visehandelsminister Wang Shouwen sier Kina er åpne for forhandlinger, men at de to landene er nødt til å behandle hverandre med gjensidig respekt.

– Nå som USA har satt i gang en slik form for storskala handelsrestriksjoner, holder de en kniv mot noens strupe. Hvordan kan forhandlingene fortsette under slike forhold? spør Wang på en pressekonferanse.

USAs handelsminister Steven Mnuchin har invitert Kina til nye samtaler, men etter at tolløkningene trådte i kraft, har kinesiske myndigheter avlyst samtalene. Kina har også svart med å øke tollen på varer fra USA til en verdi av 60 milliarder dollar.

Wall Street Journal skriver at kinesiske kilder sier avlysningen er i tråd med Kinas beslutning om ikke å forhandle under press fra trusler.

