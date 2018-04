Kinesisk fly omdirigert etter at mann truer ansatt med penn

Et fly fra China Air ble søndag omdirigert etter at en mann truet et besetningsmedlem med en penn.

Mannen holdt den ansatte som gissel ved å bruke en penn som våpen, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Kinesiske luftfartsmyndigheter opplyser at flyet var på vei fra byen Changsha sør i landet til Beijing da episoden skjedde. En time etter avgang søndag morgen landet det i Zhengzhou, rundt 80 mil nord for Changsh.

Noen timer senere ble det bekreftet at både mannskap og passasjerer var i sikkerhet.

En passasjer forteller at vedkommende hørte en kvinne skrike, men at ingen visste hva som foregikk.

Det er ikke kjent hva mannens motiver var, og kinesiske myndigheter har heller ikke sagt noe om hva som har skjedd med ham.

(©NTB)

