Kinesisk kvinne tatt med 920.000 kroner på Gardermoen

En kinesisk kvinne er dømt til ni måneders fengsel etter at hun ble stoppet på Oslo lufthavn med nærmere én million kroner i bagasjen.

Tollvesenets valutahunder avslørte 11. mai at kvinnen i 60-årene hadde med seg 814.250 norske kroner, 23.160 svenske kroner, 12.130 euro, 390 Hongkong dollar, 100 kinesiske yuan og 2.200 tsjekkiske koruna, ifølge Romerikes Blad. Totalt hadde kontantene en verdi på 920.000 kroner.

Les også: Spanjol tatt med 660.000 kroner i kontanter på Gardermoen

I retten hevdet kvinnen at pengene stammet fra et hussalg i Kina, og at hun var i Norge for å veksle de norske kronene om til euro. Dette festet Øvre Romerike tingrett ikke lit til.

Kvinnens forklaring gikk ut på at hun først hadde dratt til et kasino i Rotterdam for å veksle pengene.

– Ifølge tiltalte fikk hun imidlertid pengene pakket inn i avispapir, og da hun gikk på toalettet for å telle de viste det seg at hun ikke hadde fått euro, men sedler i en annen valuta hun ikke kjente fra før. Det viste seg at pengene var norske og hun bestemte seg derfor for å dra til Norge for å forsøke å veksle de norske kontantene til euro her, heter det i dommen.

Rettens flertall konkluderte med at forklaringen framsto «oppkonstruert og lite troverdig» og dømte henne derfor for utbytteheleri, ifølge avisen. (©NTB)

Mest sett siste uken