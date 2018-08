Kinnevik går inn med 300 millioner i Kolonial.no

Det svenske giganten med kjempeinvestering i norsk dagligvare.

Den svenske Zalando-eieren og investeringsgiganten Kinnevik går inn med 300 millioner kroner i netthandelsselskapet Kolonial.no.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

— Dette er en stor dag for Kolonial.no. Kinnevik er en drømmepartner, og å få med deres erfaring på denne gründerreisen er fantastisk. Vår ambisjon er å gi frihet og flyt i hverdagen til kundene våre, og en så solid partner vil hjelpe oss til å nå det målet, forteller administrerende direktør i Kolonial.no, Karl Munthe-Kaas, i en pressemelding.

Kinnevik investerer 200 millioner i en emisjon, og gjør i tillegg et kjøp på 100 millioner kroner fra eksisterende aksjonærer. Dette verdsetter Kolonial.no til 2,24 milliarder kroner etter emisjonen og fullt utvannet.

Kinnevik har allerede store investeringer i netthandelsselskapet Zalanado, telekomselskapet Tele2 og TV3-eier MTG.

Største eier og styreleder i Kinnevik er Cristina Stenbeck (40).

Kolonial.no er det største gjenværende rene nettbutikken i Norge for dagligvarer. Selskapet har imidlertid så langt slitt tungt med lønnsomheten og har vært avhengig av nye penger for å holde driften gående.

— Vi er glade over å lede finansieringsrunden i Kolonial.no, et selskap som passer bra inn i vår investeringstese om å anvenda teknologi for å tilby kunder flere og bedre valgmuligheter, sier Andreas Bernström, Investment Director i Kinnevik, i pressemelding.

Han sier at Kinnevik er godt positionert for å støtte selskapet i veksten.

- Vi ser fram imot å jobbe sammen med Kolonial.no for å oppnå deres mål, sier han.

