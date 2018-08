Kiwi kutter prisene på 70 pålegg- og frokostprodukter

Starter priskrig på havregrøt, makrell i tomat og kokt skinke. Konkurrenten følger opp umiddelbart.

- Dette er et stort kutt for oss. Dette er produkter som vi selger store mengder av hver eneste dag , sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Norges nest største dagligvarekjede, Kiwi, kutter tirsdag prisene på en rekke pålegg- og frokostprodukter med nøkkelhull i anledning skolestart.

Priskuttet er ikke et tilbud, men en permanent reduksjon i pris.

Konkurrenten Extra bekrefter at de matcher kuttet til Kiwi.

- Vi har lovet kundene, som er de som eier oss, at vi skal gjøre det «Extra-billig» å handle, så selvsagt er prisene justert ned hos oss, sier kjedesjef Christian Hoel til Nettavisen.

Rema 1000 har ennå ikke svart på Nettavisens henvendelser.

Produktene inkluderer populære produkter som Gilde kokt skinke, røkt laks fra Lofoten og Staburret Makrell i tomat. Priskuttene gjelder 70 produkter og prisreduksjonen er mellom 5 og 20 prosent. De aller fleste kuttene er imidlertid på minst 10 prosent.

Fakta: Disse produkter priskuttes:

Et utvalg av produktene som kuttes i pris med prosentvis priskutt, ny pris og gammel pris i parantes. Gilde Kokt Skinke (110g): -8,03 %, 22,90 kroner (24,90). Gilde Hamburgerrugg (110g): -10,04%, 24,20 kroner (26,90) Gilde løvtynn skinke (110g): -10,17%, 30,90 kroner (34,40) Weetabix original (430g): -10,55%, 33,90 kroner (37,90) Cheerios Havre (375g): -11,90%, 29,90 kroner (33,90) Makrell i tomat (110g): -10,06%, 14,30 kroner (15,90) King Oscar Sardiner i olje (106g): -20,12%, 13,50 kroner (16,90) Wasa Husmann knekkebrød økonomi: -10,06%, 14,30 kroner (15,90) Wasa Rugsprø havre (180g):--20,10%, 15,90 kroner (19,90) Ryvita Rug (400g): 20,07%, -21,50 kroner (26,90) Lofoten einerrøkt skivet laks, (2X130g): -9,96%, 92,20 kroner (102,40) Du kan se samtlige priskutt lengre ned i saken.

- Mange av varene er bestselgere vi selger veldig mye av. Eksempelvis Gilde kokt skinke 110 gram, som vi selger 68.000 pakker av i uken, sier Arvin.

- Dere har tidligere kuttet med opp til 40 prosent. Hvorfor bare 20 prosent denne gangen?

- Mange av disse varene er store volumvarer som er veldig prispresset fra før. Det er derfor et betydelig kutt for oss, sier hun.

PRISKUTT: En oversikt over alle prisene som kuttes.

Velge sunt

Hun sier at de kutter nøkkelhullsprodukter for å gjøre det lettere og billigere å velge sunt.

- Av erfaring vet vi at kundene handler sunnere varer, når disse varene blir billigere. Vi kuttet prisen på nøkkelhullsprodukter tilsvarende momsen i 2011. Da økte salget av disse varene med 22 prosent, sier Arvin.

Priskuttet er det fjerde til kjeden på under et år. For ti måneder siden kuttet Kiwi prisene på hygieneprodukter, etterfulgt av pizza- og tacovarer og lettbrus.

I alle tilfellene har de to andre lavpriskjedene, Rema 1000 og Extra, fulgt opp med å kutte prisene like mye eller i noen tilfeller til og med mer.

Extra kuttet dessuten prisene på fiskeprodukter i forrige uke, noe som ble umiddelbart fulgt opp av konkurrentene.

- Det er gøy med konkurranse og at Kiwi følger etter oss, og at de denne gangen gjør det på sunne produkter, det er bra for kundene, sier Extra-sjef Hoel.

