Kiwi og Rema 1000 kopierer konkurrentenes tilbud i det skjulte

Det kan lønne seg å ta med seg Extras kundeavis når du handler på Kiwi og Rema 1000.

Hver uke forsøker lavpriskonkurrenten Extra med gode tilbud for å få kunder inn i butikkene sine.

Dette er tilbud som annonseres i kjedenes kundeaviser og markedsføres kraftig, både i media, på plakater og i Extra-butikkene.

Men i de aller fleste tilfellene kunne forbrukerne like gjerne gått på Kiwi eller Rema 1000. I det stille setter nemlig også de ned prisene like mye på de samme varene.

- Vi gjør dette fordi kundene skal være trygge på at det alltid lønner seg å handle i Kiwi. Når lavpriskonkurrenter kjører tilbud eller kvantumsrabatter, setter vi ned prisen tilsvarende eller mer, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen.

- Når vi lover at kundene skal få de laveste prisene hos REMA 1000, så er det klart at vi kutter tilsvarende på slike aktiviteter, sier prisdirektør Stian Mårdalen i Rema 1000 til Nettavisen.

- De dilter etter oss

Slike kampanjetilbud skiller seg fra priskriger ved at de er tidsbegrenset og annonseres i den enkelte kjedes kundeaviser og annen reklame.

LAVERE PRIS: Extra kutter prisen på pizza med tretti prosent i uke 16. Det gjør også Kiwi, uten at de på noen måte markedsfører det.

I motsetning til priskrigene, har det ikke vært vanlig at andre dagligvarekjeder kopierer slike kampanjetilbud.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, sier at de har registrert at konkurrentene kopierer kampanjeprisene til Extra i rundt et halvt år.

- Det er morsomt å se at konkurrentene dilter etter oss i Extra, og at vi som den yngste lavpriskjeden setter føringene for de lave prisene og de gode kampanjene. Vi har tydeligvis satt oss i respekt hos de gamle traverne, sier Kristiansen til Nettavisen.

Extra er den suverent yngste av de tre lavpriskjedene. Både Rema 1000 og Kiwi startet opp i 1979, mens Extra ble grunnlagt så sent som i 2006.

Presser priser

Kiwi har sjelden store ukeskampanjer selv, mens Rema 1000 kjører en kombinasjon av lokale tilbud og enkelte nasjonale kampanjer.

Arvin sier Kiwi er mer opptatt av å kutte prisen permanent enn å ha ukeskampanjer. Kjeden har den senere tiden redusert prisene på vaske- og hygieneprodukter, lettbrus, taco og pizzaingredienser.

PRISKUTTER: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi.

- Vi er tilhengere av å ha så jevne, lave priser som mulig, slik at det er forutsigbart for kundene og de slipper å hamstre. Vi presser priser hver dag ut fra vår egen strategi. Men når vi ser at lavpriskonkurrentene har tilbud på varer vi også har, så setter vi ned tilsvarende eller mer, sier Arvin.

Kvantumsrabatt

Hun sier dessuten at når konkurrentene kjører kvamtumstilbud, for eksempel «3 for 2» eller «5 for 100 kroner», så kutter Kiwi prisen på enkeltproduktet tilsvarende eller mer.

- Vi ønsker ikke å bidra til at kundene våre kjøper mer enn det de trenger for å få en bra pris. Matsvinn er en enorm miljøutfordring, og her i Norge ender hver åttende handlepose i søpla, sier hun.

Skygger hverandre

Dagligvareekspert Odd Gisholt ved Institutt for Marketing mener at dette er nok et eksempel på den knallharde konkurransen i dagligvarebransjen.

- Dagligvarekjedene følger hverandre som skygger. De forsøker forskjellige ting for å trekke til seg kunder fra konkurrentene. Det som skjer i praksis er alltid at konkurrentene kopierer det de gjør, slik at tilbudene bare er en gavepakke til de lojale kundene, sier Gisholt til Nettavisen.

Ingen smågodtpriskrig

Prisforskjellene mellom de tre store lavpriskjedene, Kiwi, Rema 1000 og Extra, er minimale, og dagligvarekjedene granskes nå av Konkurransetilsynet for mistanke om prissamarbeid.

Gisholt viser til at selv om prismatchingen i utgangspunktet er et tegn på knallhard konkurranse, kan effekten bli at kjedene dropper de store priskuttene fordi de vet at konkurrentene uansett vil kutte prisen med minst like mye.

- For to år siden var det priskrig på smågodt til 2,90 kroner. Alle kjedene ble med på det, selv om det kostet veldig mye. I år ser vi at de ikke var noe priskrig på smågodt i det hele tatt, sier Gisholt.

