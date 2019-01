Kjell Inge Røkke tjener tre milliarder hvis han får igjennom «Det store blå»

Hvis Kjell Inge Røkke klarer å lose «Store blå» gjennom Bærum kommune, kan han tjene et gigantbeløp, viser ny beregning.

Rundt 3,8 milliarder kroner i gevinst venter for Aker-eieren dersom han klarer å lose det omstridte prosjektet gjennom kommunen.

Byggeprisen er beregnet til 2,9 milliarder kroner, mens verdien blir beregnet til 7,1 milliarder kroner, viser en beregning flere sentrale økonomer og eiendomsfolk har gjort på basis av planene.

GIGANTFORTJENESTE: Kjell Inge Røkke kan tjene 3,8 milliarder kroner hvis han får igjennom hotellplanene på Fornebu.

Det er motstandere av prosjektet som har bestilt beregningene, og økonomene som har gjort dem ønsker ikke å fronte beregningene Nettavisen har fått tilgang til, offentlig.

Røkkes forslag om å bygge en 225 meter høy skyskraper er markedsført som «Verdenshavenes hovedkontor» på 64 etasjer. Det viktigste hinderet for å realisere bygget er kommunestyret i Bærum, som må si ja til en reguleringsplan for «Det store blå».

Gigantfortjeneste



Motstanderne viser til at jo høyere Kjell Inge Røkke og hans FP Eiendom får bygge, desto større verdier får bygget.

Regnestykker Nettavisen har fått tilgang til beregner byggekostnaden for de 100.000 kvadratmetrene til vel 2,9 milliarder kroner.

Av dette går bare syv prosent av arealet til såkalte veldedige formål.

MILLIARDFORTJENESTE: Dersom Kjell Inge Røkke får bygge skyskraperen, kan han tjene 3,8 milliarder kroner viser ny beregning.

Resten brukes på kontorer, hotell, restauranter og langtidsutleide leiligheter. I beregningen er det antatt at Røkke & co kan hente inn 266 millioner kroner i årlig leie på bygget.

Fratrukket en anslått tomtekost på 360 millioner kroner, viser regnestykket en brutto gevinst på Røkketårnet på 3,8 milliarder kroner.

Verdioverføring til utbygger

Kritikerne av skyspraperen mener at jo høyere utbyggeren får bygge, desto større verdier overføres fra fellesskapet til Kjell Inge Røkke.

DOBBELT SÅ HØY: Kjell Inge Røkkes skyskraper på Fornebu er nær dobbelt så høy som Oslo Plaza.

Foreløpig er planen på 225 meter - altså omtrent dobbelt så høyt som Oslo Plaza (som er 117 meter).

Men det antydes også at planen kan bli justert for å bygge Nordens høyeste bygg - og da må man over 250 meter.

- Vi har jobbet med å se på hvor høyt vi kan bygge det. Det vi presenterte i oktober var 225 meter (...) og så får man vurdere om man skulle ønske å øke detnoe for å få Nordens høyeste, sa Akers eiendomssjef Torstein Storækre til Budstikka etter folkemøtet.

Lokal motstand

Foreløpig er det langt frem før bærumspolitikerne eventuelt sier ja til «Det store blå» om rundt to år. Arbeiderpartiet er mot, og denne uken var det møte i Bærum Høyre. Der ble det ropt skjellsord som «utpressing» og «korrupsjon» da planene ble presentert.

Da planen ble lansert, møtte både Høyre-leder og statsminister Erna Solberg og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (Høyre) opp og kastet glans over begivenheten.

Aker har også antydet at de vil flytte selskaper fra Fornebu dersom de ikke får ja til «Det store blå».

Hoppe i verdenshavet

På medlemsmøtet var det andre toner fra tidligere statsminister Kåre Willoch. Han rakk bare å si «Om man tror at man skaper et globalt engasjement for havet om man bygger en skyskraper til i verden...», før han ble avbrudt av jubel og plystring.

Budstikkas kommentator Dag Otter Johansen skriver: - Ingen sa det, men forsamlingen kunne like gjerne bedt Kjell Inge Røkke ta tårnet sitt og hoppe i verdenshavet.

En innsender i avisen har funnet frem et passende Bibel-sitat fra Lukas-evangeliet:

«For hvem av eder som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med.

For at ikke, når han har lagt grunnen, og ikke er i stand til å fullføre det, alle de som ser det, skal begynne å spotte ham og si: Denne mann begynte å bygge, og var ikke i stand til å fullføre det».

