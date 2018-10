Kjell Ingolf Ropstad:  - Dette budsjettet trenger KrFs fingre

Det er knyttet stor spenning til KrFs reaksjoner på budsjettet.

STORTINGET (Nettavisen): Nettavisen rakk å stille KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad noen spørsmål på vei inn til stortingssalen.

Etter ti budsjettforlik med Solberg-regjeringen, åpner KrF for å skifte side, men ledelsen er delt. Landsmøtet 2. november kommer til å avgjøre partiets videre skjebne.

Det koker i Vandrehallen på Stortinget mandag.

- Tilpasset den økonomiske situasjonen

- Hva synes du om budsjettet, Ropstad?

- Jeg er veldig glad for at dette er et budsjett som er tilpasset den økonomiske situasjonen, som ikke bruker for mye penger fordi det vil være viktig for næringslivet å kunne ha gode forhold, slik at vi kan få flere ansettelser og inkludere flere i arbeidslivet, sier Ropstad til Nettavisen.

- Så er det et budsjett som trenger KrFs fingre, med kraftigere satsing på barnefamiliene, fattigdomsbekjempelse og klimainnsats, legger han til.

- Hva er det beste med budsjettet?

- Jeg er veldig glad for bistandssatsningen, at en prosenten blir oppfylt, at det er en satsing på 2,5 milliarder ekstra for fattigdomsbekjempelse og at det blir flere kvoteflyktninger, sier han.

- Ikke sikkert Hareide og jeg er enige ...

Han er spent på KrFs fanesaker:

- Jeg er spent på lærenormen, flere tusen lærere, og flere ansatte i barnehagene, men er må vi bore mer i tallene for å se om dette er godt nok.

Mens Ropstad ønsker å se om det er mulig for KrF å samarbeide med dagens regjering, ser Hareide til venstre, til Ap og Sp.

- Hva tror du, kommer du og KrF-leder Knut Arild Hareide til å ha likt syn på budsjettet?

- Jeg tror vi kommer til å løfte KrFs syn, men det kan være vi har litt ulikt syn på noe, sier Ropstad.

Frem til landsmøtet mobiliseres det kraftig internt i KrF, og partiene både i posisjon og opposisjon frir til partiet, som faktisk sliter med å komme over sperregrensen for tiden.

