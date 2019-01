Kjempefiasko: Røkke og Fredriksen har tapt over 1 milliard på Solstad Offshore

Kjell Inge Røkke og John Fredriksen har tapt nesten 9 av 10 kroner på sitt første samarbeid.

For to år siden, i februar 2017, inngikk to av Norges rikeste menn et historisk samarbeid. Kjell Inge Røkke (formue: 20 milliarder i 2017) og John Fredriksen (formue: 98 milliarder i 2017) slo sammen sine offshorerederier og skapte en ny gigant i Solstad Farstad, nå Solstad Offshore.

Da giganten gikk på børs i juni samme år, var eiendelen til Røkkes Aker på 706 millioner kroner. Fredriksens Hemen bidro med 589 millioner. I sitt første samarbeid skapte milliardærene en rederigigant få andre i Norge rakk til knærne. Siden har selskapets verdi stupt.

BØRSRAS: Solstad Offshore har rast på børsen siden februar 2017.





Fakta: Rederinæringen: En bransje i krise

- Den norske offshoreflåten er blant verdens største og mest moderne. Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten: De første seismiske undersøkelsene, produksjon og nedstengning av oljefelt. - Oljenedturen som startet i 2014 ga rederiene alvorlige skudd for baugen. - Dårlige tider gjorde at oljeselskapene måtte spare penger, og færre trengte forsyningsskip til å frakte brennstoff, brønnutstyr og reservedeler. I tillegg kom flere skip på markedet som en konsekvens av nybygging og større ordre i de gode årene før oljenedturen.

Under oljenedturen (2014-2017) gikk båter i opplag og ansatte gikk inn i arbeidsledighet. Mange offshorerederier var gjeldstynget og i krise.

Så skjedde utviklingen få hadde trodd var mulig for noen år tilbake: En håndfull av kjempene innen norsk shipping - Solstad Offshore, Rem Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply - slår seg sammen i årene 2016 og 2017.

I dag utgjør de giganten Solstad Offshore, som har 148 fartøyer og regnes som et av verdens største offshorerederier.

Offshorefartøy fra Solstad Offshore i opplag ved Husøy-basen på Karmøy.

Røkke og Fredriksen skapte offshoregigant

Røkkes Aker og Fredriksens Hemen gikk inn med nesten 1,3 milliarder kroner i Solstad Offshore. I sitt første samarbeid skapte milliardærene en stor og slagkraftig offshoregigant.

Men et og et halvt år etter at selskapet ble notert på børs, har selskapets verdi falt dramatisk: Det nye offshorerederiet ble notert på børs 22. juni 2017, og aksjene ble verdsatt til 12,5 kroner. Nå koster andelene 1,44 kroner per aksje.

Aksjefallet betyr at Røkke- og Fredriksens andeler i Solstad Offshore, som til sammen var verdt nesten 1,3 milliarder kroner i juni 2017, nå har en verdi på rundt 160 millioner kroner.

Fredriksens Hemen har tapt 522 millioner kroner på investeringen, mens Røkke og Akers aksjer er verdt 648 millioner kroner mindre.

Solstad Offshore-aksjene har gått ned 88,5 prosent siden børsnoteringen for halvannet år siden. Investorene har med andre ord tapt nesten 9 av 10 kroner siden gigantfusjonen.

Les også: 9.000 sykehusansatte fratas frynsegoder etter skatteendring

Nedturen

Hvorfor har Solstad Offshore-aksjene tapt seg så til de grader?

Sammenslåingen i 2017 gjorde Solstad Offshore gigantisk. 21. juni 2017 forsvant aksjene i Farstad Shipping og Deep Sea Supply fra Oslo Børs, og trekant-sammenslåingen var et faktum. Starten ble imidlertid blytung for offshorerederiet: På mindre en fem måneder i 2017 ble aksjekursen halvert: Fra 12,5 kroner i juni til 5,77 kroner aksjen i november.

Høsten 2018 gikk Solstad Offshore i dialog med kreditorene. Offshorerederiet ba långiverne om utsettelse, et rop om hjelp for å unngå pengeskvis i det de fryktet ville bli en tøff vinter. Tredje kvartal 2018 viste at resultat etter skatt hadde forverret seg fra -374,9 til -456,2 millioner kroner målt mot samme periode i fjor.

Analytiker Audun Martinsen i Rystad Energi mener Solstad Offshore har vært uheldig.

- Mye av det som har skjedd med Solstad Offshore er at markedet generelt har vært imot dem. Aktiviteten har gått voldsomt ned, oljeselskapene effektiviserer operasjonene og utsetter vedlikehold som krever fartøy, sier Martinsen

Analytikeren sier at mange skip på markedet og restrukturering i bransjen skapte en situasjon der prisene falt dramatisk.

- Når oljeprisen gikk opp, tenkte mange at oljeboomen kom - men den kom ikke så raskt som man trodde. Så gikk oljeprisen ned igjen på høsten 2018. Solstad har vært uheldige, sier Martinsen.

Les også: Nye regler for sykdom og egenmelding

Aker: - Ledelsen trenger ro

Konfrontert med aksjekursen til Solstad Offshore, svarer kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker ASA at selskapet var klar over risikoen i markedet før investeringen.

- I Aker er vi mer opptatt av at ledelsen i Solstad Offshore får ro til å arbeide frem et langsiktig fundament for selskapet enn et urealisert kurstap for investeringen. Markedet er krevende og aksjeinvesteringen er forbundet med risiko - akkurat som vi uttalte da vi tok en rolle i næringen for offshore servicefartøy, sier Kigen.

Mot slutten av desember 2018 sa eierne av rederiets usikrede obligasjonslån ja til å utsette rentebetalingen et år frem i tid, hvis banken godtok det.

23. januar kom nyheten om at Solstad Offshore måtte ta nye massive nedskrivninger av flåteverdiene etter anmerkninger fra Finanstilsynet.

Tilsynet mener at selskapets skip er betraktelig mye mindre verdt enn oppgitt, og Solstad Offshore måtte skrive ned verdien på flåten sin for tredje kvartal med 850 millioner kroner. Nye nedskrivninger kan komme for fjerde kvartal, opplyste selskapet i en melding.

Et trøblete marked og økte kapitalkostnader gjør at Solstad Offshore må nedjustere sine anslag på inntekter i 2019. Samtidig står offshorerederiet midt i tøffe samtaler med kreditorene sine og et beintøft vintermarked.

Solstad Offshore har ikke besvart Nettavisen Økonomis spørsmål.

Torpedo rammet av akutt sykdom - utpressingssak med Røkke utsatt

Her er Norges 100 rikeste personer

Aker BP er blitt Kjell Inge Røkkes gullgruve